– Anna Anka trodde jo at det lå et sikkerhetsteam i buskene, sier Johanna Grønneberg Mesa til «God kveld Norge».

Allerede i første uke i TV3-programmet «Camp Kulinaris» var «Svenske Hollywoodfruer»-profilen Anna Anka redd for at de andre deltakerne prøvde å sabotere oppdraget deres.

Dette konfronterte hun dem med.

Anka og tidligere MTV-programleder Johanna Grønneberg Mesa har vært uenige flere ganger under innspillingen av realityprogrammet.

Anka påsto at Grønneberg Mesa prøvde å få henne til å se dårlig ut ved å be de andre deltakerne snakke stygt om Anka i «Camp Kulinaris».

Johanna mente selv det hadde vært imponerende dersom hun hadde klart å påvirke de andre deltakerne til hva de skulle si eller synes om Anka.

FBI påstander

Men det er ikke bare på kjøkkenet det koker. Også utenfor kjøkkenet har de vært uenige, og Grønneberg Mesa mener at Anka har kommet med påstander om henne til de andre deltakerne.

– Hun sa til de andre at jeg jobbet i FBI, sier Mesa til «God kveld Norge».

Ifølge Johanna var det ikke bare FBI som ble nevnt, men også Ankas tidligere mann.

– Hun trodde også at jeg jobbet for hennes eksmann, Paul Anka, og at jeg hadde spioner i buskene, sier hun, og legger til med et glimt i øyet:

– ... og det hadde jeg.

Falske anklager

Anka, som nylig røk ut av serien, er ikke enig med det Grønneberg Mesa påstår, og mener dette er ekstreme, falske påstander som mangler bevis.

– Johanna drukner i sine egne vrangforestillingen uten å vite at hennes lidelse er skapt av henne selv, sier hun, og fortsetter:

– Johanna nekter å erkjenne at hun er en giftig, negativ, deprimert og elendig person.

Anka mener at Johanna bevisst går inn for å skade hennes omdømme, og påstår at dette er arrogant og at det er et tegn på umodenhet.

– Hun tror ved hennes svart-hvitt-tenkning at dersom hun kaster nok skitt på meg, så vil noe feste seg. Det er hennes filosofi og strategi, understreker Anka, og kliner til:

– Jeg er glad hun kan spre noe annet enn beina sine for å få det hun vil i livet.

Anka sender også en invitasjon til sin meddeltaker:

– Jeg oppfordrer henne til å komme til Anna Anka Wellness og la meg jobbe med min livsstilsveiledning på henne og få en slutt på lidelsen hennes.

Ønsker ikke å kommentere

Grønneberg Mesa er kjent med utsagnene fra Anna Anka, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Jeg ønsker ikke å mate noe mer inn i hennes egen krangel hun visstnok har med meg for å få presse, skriver Grønneberg Mesa i en mail til «God kveld Norge».

Tilbudet om livsstilsveiledning dropper hun.

– Jeg takker pent nei til det tilbudet, avslutter Johanna.