Det er ikke så ofte jeg føler meg nervøs som passasjer i bil. Særlig ikke når jeg vet at den som sitter bak rattet har lang erfaring med motorsport og rally – og har gjort dette mange ganger før.

Men så er dette litt spesielt. Matrix LED-lysene til bilen vi sitter i – en Audi RS Q3 –pløyer gjennom det svarte mørket utenfor. Men det er ikke mye vi ser, likevel, bortsett fra litt av veien rett foran oss. Og den veien forsvinner under bilen i et alarmerende tempo på det speilblanke føret.

Speedometeret viser 203 km/t i det jeg såvidt rekker å ense at snøen foran oss tilsier en sving. Her legges bilen inn i en bred sladd. Jeg holder meg fast – og ler!

Jeg klarer altså ikke annet enn å le. Det er skrekkblandet fryd – men en slags fryd er det jo, likevel.

Mannen som ratter bilen ler også. Han heter Martin Ahlin. Han kommer fra en familie som har drevet med motorsport i mange år, og viser oss akkurat hva Audis nye råskinn er kapabel til på en isbane. I bekmørket! Den var ny.

– Den er fantastisk balansert og lett å kontrollere, fastslår Dahlin.

Det går unna på isbanen vi kjører Audi RS Q3 på.

Heftige SUV-nyheter

Vi skal komme tilbake til isbanen. Men først bakgrunnen for at vi befinner oss langt avgårde i Arvidsjaur.

Audi gjør som mange andre: Satser mer og mer på SUVer. Q2, Q3, Q4, Q5, Q7 og Q8 er allerede på plass – i tillegg til de elektriske: e-tron og e-tron Sportback.

Av disse er Q3 kommet i en helt ny generasjon.

Første gangen vi testet en Audi RS Q3 møtte vi politiet ...

RS Q3 er tilgjengelig både som Q3 Sportback (t.v.), med mer coupeaktig taklinje, og som vanlig Q3.

Hva er dette?

Vi har ikke reist langt opp i nord-Sverige for å teste en helt vanlig Q3. Neida, vi er her for å lære mer om verstingmodellene som kommer på markedet ganske snart: RS Q3 og RS Q3 Sportback.

Sistnevnte er den mer coupeaktige utgaven av Q3 – og den minner mistenkelig om en Audi Q8 som har krypet i vask: Muskuløs, tøff og sportslig. Særlig i RS-utgaven – i Kyalami grønn lakk, sorte detaljer og sorte felger.

Sistnevnte er ikke bare en nyhet for Audi. Ingen av den andre tyske premiumbil-produsentene har laget tilsvarende coupe-aktige modeller av henholdsvis GLA eller X1. BMW X2 er kanskje det nærmeste du kommer – men den har ikke samme buede taklinje som Q3 Sportback.

Audis nye SUV med viktig nyhet

Hvordan er den å kjøre?

Turen til Arvidsjaur byr på muligheten for å teste bilen på isbane. I tillegg til å være helt utrolig moro, gir det også en mulighet til å teste ut firehjulsdriftsystemet, styrefølelse og balansen i bilen.

RS-understellet er senket 10 mm i forhold til en standardmodell – og du har muligheten for Dynamic Chassis Control (DCC). Dette inkluderer sensorer som motvirker krenging – og demperne som justeres etter underlaget du kjører på.

DCC justerer også styring, quattro firehjulsdriften, automagirkassen, gassrespons og motorlyd. Du kan velge mellom seks kjøremodus. Og akkurat som på nye RS 6 og RS Q8 – har du tilgang til de mest sportslige innstillingene direkte fra RS-knappen på rattet.

En detalj som Audi-fansen vil like: RS Q3 har nå fått ett ovalt enderør på hver side, slik de andre RS-modellene har. Forrige generasjon RS Q3 hadde to "små" enderør samlet på den ene siden.

På isen merkes det hvordan kreftene sendes bakover, og gir mulighet for kontrollerte sladder og drifting. Samtidig er gassresponsen, girskiftene og balansen i bilen imponerende god. Bilen får deg til å framstå som en bedre sjåfør enn du egentlig er.

Den progressive styringen gir deg hele tiden god informasjon om hvordan du ligger an. Lett og praktisk når du kjører i komfortmodus – mer presis og vektet i sport.

Men med vinterdekk som er ganske myke, og veier som er glatte, får vi aldri sjansen til å virkelig presse RS Q3 skikkelig i svingene. Den oppgaven skal vi komme tilbake til når sommeren er på plass. Men de kompakte utvendig målene og relativt lav vekt, lover i alle fall godt.

Vi får imidlertid sjekket bremsene. Standard, ventilerte bremser (375 mm foran) biter imponerende godt på det vanskelige underlaget.

Du kan få keramiske bremseskriver foran, men med mindre du virkelig skal leke racerbilsjåfør på bane, tror vi du kan spare de pengene.

På vanlig vei fungerer understellet ypperlig – og gir god komfort. Det er først når underlaget blir humpete og ujevnt, at du merker at det kan være litt stivt. Her merker du også forskjellen på denne og de større modellene med luft-fjæring.

Dette mener eierne om storebror Q5

Q3 er blitt en betydelig mer romslig bil enn tidligere. Selv i Sportback-utgaven er takhøyden god nok. Baksetene kan reguleres i lengderetning – og man kan stille seteryggen i sju ulike vinkler.

Hvordan er plassen?

I fysiske mål, er faktisk den nye Q3-en blitt noe mindre enn forgjengeren. Lengden er nå 448 cm – mot 450 i forgjengeren. Høyden er mer eller mindre identisk: 1849 mm – mot 1851 mm i første generasjon.

Men plassutnyttelsen er blitt mye bedre. Det gjør også at både Q3 og Q3 Sportback nå vil gjøre nytten som familiebil for mange.

På papiret står de oppført med like stort volum på bagasjerommet: 530 liter. Men i praksis er det naturligvis lettere å utnytte og bedre plass i Q3, enn Sportback-utgaven med den fallende taklinjen.

Legger du ned ryggen på baksetene, blir gulvet nesten flatt. Da rommer det solide 1.525 liter (1.400 liter i Sportback). Baksetene er for øvrig justerbare både i ryggvinkel (7 ulike nivå) og i opptil 15 cm i lengderetning – så kan du velge selv hvor du trenger plassen.

Men det er klart. Har du tre barneseter, hundebur og barnevogn, så er det ikke denne bilen du skal ha ...

Bakseteplassen er god for to voksne. Med romslig plass til beina og takhøyde nok i begge utgavene. Midtsetet er nødløsning, som i de fleste bilene i dette segmentet.

Foran er det også romslig. Her er det dessuten bra med små og store oppbevaringsrom. Trådløs lader er plassert under klimaanlegget, foran girspaken.

Her er den: Audis nye og elektriske SUV

Interiøret er slik vi er blitt vant med på de nye modellene til Audi. Ryddig og med høy premiumfølelse. Vi savner fortsatt menyhjulet – men her er i alle fall klimaanlegget mulig å justere med vanlige knapper. Takk for det!

Finest utenpå eller inni?

Både Q3 og Q3 Sportback er skikkelig tøffe biler. Særlig liker vi når de får litt sterke lakkfarger, kombinert med svart grill, svarte lister, svarte felger og svarte dekaler.

Q3 har fått mer markerte linjer enn forgjengeren, som var nesten glatt som en såpestykke. Her er det mer aggressivt og sterkere karakter på utseendet. Blant annet er hoftene over bakhjulene distinkte, og noe du legger merke til når du kikker i de utvendige speilene.