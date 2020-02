De neste ti dagene skal det deles ut totalt tolv gullmedaljer i de italienske alpene under VM i skiskyting.

Tarjei Bø spår et nærmest spinnvilt mesterskap.

– Det blir et fantastisk mesterskap, og det kan bli tidenes villeste opplevelse. Vi fikk jo VM på hjemmebane i Holmenkollen for noen år siden, men internasjonalt sett så blir dette kanskje tidenes VM, sier Tarjei Bø til TV 2.

– Det er utsolgt og blir 40.000 tilskuere på tribunen hver eneste dag. Jeg tror faktisk ikke det er lov å putte flere mennesker sammen på toppen av dalen her. Rammen er satt for en rå opplevelse, slår han fast.

Strutter av selvtillit

Selv håper Tarjei Bø på å forsyne seg grovt av de edleste medaljene.

– Mitt mål er medalje på begge stafettene, helst gullet. Og så satser jeg på å kunne ta en individuell medalje etterhvert, oppsummer Bø, som føler seg optimalt forberedt til VM og strutter av selvtillit om dagen.

– Jeg føler meg ekstremt bra forberedt. Vi har trent i høyden siden vi reiste fra Pokljuka, og sesongen under ett har vært veldig bra for meg. Jeg var litt under pari i desember, men totalt sett har jeg vært en god skiskytter denne sesongen, slår han fast.

Lillebror Johannes Thingnes Bø hevder at han er fornøyd med kun tre medaljer.

– Vel. De siste årene tok jeg tre i 2015, i 2016 tok jeg tre, i 2017 tok jeg tre, i 2018 tok jeg tre, mens jeg i i fjor tok fem. Så målet er tre, gliser han til TV 2.

– Litt ned, altså?

– Ja, litt ned. Til gjengjeld litt over i fjor. Så hvis jeg skal snitte på tre medaljer er det kanskje kun en i dag da, svarer Thingnes Bø, og smiler lurt.

– Hardt arbeid lønner seg

Skiskytterjentene er også optimister før VM-starten. De siste årene har både Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold og ikke minst Tiril Eckhoff bevist at de virkelig hører hjemme i verdenstoppen. Sistnevnte leder som kjent også verdenscupen sammenlagt denne sesongen.

– Drømmen å ta med medalje hjem og være offensivt og få til gode skirenn. Men det viktigste er å ha det gøy, altså, sier Tiril Eckhoff.

Lagvenninnen Ingrid Landmark Tandrevold mener arbeidet skiskytterjentene har lagt ned de siste årene endelig viser igjen med tanke på resultatene.

– Vi har bygget opp et ekstremt sterkt lag og en god lagmoral og lagånd, og så har vi vist at hardt arbeid lønner seg. Samtidig er det en trygghet at vi er flere som presterer, og at ikke alt står og faller på en person. At vi er flere som nå er i verdenstoppen gir oss alle en trygghet, mener hun.