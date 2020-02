Mauricio Pochettino fikk sparken som manager i Tottenham i november i fjor som følge av svake resultater. Han ble som kjent erstattet av Josè Mourinho.

Siden den gang har 47-åringen, som ble koblet til både Manchester United, Bayern München og Real Madrid både under og etter hans regjeringstid i London-klubben, vært anonym.

I et ferskt intervju med Sky Sports i podcasten «In The Pink» snakker Pochettino om ryktene som stadig kobler ham til europeiske toppklubber.

– Jeg har vært i Argentina, i Qatar og i Spania. Jeg har reflektert over tiden i Tottenham. Jeg har Jesus Perez (Pochettinos assistent) som følger med på hva som skjer i nyhetene, men jeg har lagt merke til at det har vært litt rykter, sier argentineren og forteller at han er åpen for Premier League-retur.

– For å være ærlig, jeg ville elsket å trene et Premier League-lag igjen, sier Pochettino.

– Det kommer til å bli vanskelig, jeg vet det, men for øyeblikket venter jeg og ser hva som skjer videre, fortsetter han.

Tirsdag ble Pochettino observert med Manchester Uniteds PR-rådgiver Neil Asthon i pausen i Championsship-oppgjøret mellom Brentford og Leeds. Danmarks landslagssjef Åge Hareide var også på plass på Griffin Park.

– Jeg er klar og venter på nye utfordringer. Jeg har stor tro på at den neste utfordringen kommer til å bli fantastisk, sier Pochettino.