Tiril Eckhoff: – Han spurte om hvilket undertøy jeg gikk med

Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold (23) er medaljekandidater både individuelt og på stafettlagene under VM i skiskyting i Anterselva.

Men det er ikke bare i sporet og på standplass de to skiskytterstjernene har gjort seg bemerket denne sesongen.

For mellom treningene og konkurransene de har startet med podcasten «Kant ut», som har blitt svært populær. Her snakker de om alt fra kosthold til treningsmetoder, men benytter samtidig anledningen til å hyppig harselere med norske sportsjournalister.

– Vi tenkte det kanskje var litt kult å starte med en podcast, for det har jo alltid vært slik at alt det vi har sagt uttad kommer gjennom en journalist. Det kommer en annen part inn og bidrar til at historien kanskje blir litt annerledes enn det vi følte vi fortalte. Så i podcasten kan vi sitte og snakke fritt og fortelle om dritt, egentlig, gliser Tiril Eckhoff, som var med på stafettlaget som åpnet VM med gull på miks stafett, til TV 2.

Men det er ikke uten grunn at Eckhoff og Landmark Tandrevold lar spesielt sportsjournalister få gjennomgå.

– Han spurte hvilket undertøy jeg gikk med

Tiril Eckhoff er ikke i tvil om hva det verste spørsmålet en norsk journalist har stilt henne.

– Det har vært mange rare spørsmål, egentlig. Det verste spørsmålet jeg har fått var da en journalist spurte hvilke undertøy jeg hadde gått med. Da tenkte jeg ... Ok! Det var en norsk journalist, men jeg husker ikke hvem det var. Jeg har fått mange fæle spørsmål, men det var uten tvil det verste, slår Eckhoff fast.

– Hva er det beste spørsmålet en journalist kan spørre om etter et renn?

– De må spørre hvordan rennet var. Og kanskje følge det opp, fremfor å umiddelbart spørre om jeg er skuffet. Da svarer jeg kanskje njaa, så blir overskriften kanskje: «Tiril ekstremt skuffet». Det er ofte mye clickbaits ute å går, poengterer Eckhoff.

– Artig å slå tilbake

Ingrid Landmark Tandrevold innrømmer at hun liker å erte journalistene litt i podcasten.

– Hva som er det verste spørsmålet jeg har fått av en journalist, husker jeg faktisk ikke, for det bare preller av. Men vi erter kanskje journalistene i podcasten vår, men da er det vi som har ballen, og vi som velger. Da er det bare artig å slå litt tilbake, smiler Tandrevold.