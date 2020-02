Sandras (33) Facebook-profil ble stjålet av «Mustafa» – så tok han kontakt med niesen hennes

– Da profilen kom tilbake nå i januar, fikk jeg en klump i magen. Da så jeg det var min profil, med en annens bilde, men det var mine bilder og fortsatt min informasjon.

Det var i april i fjor at hun mistet tilgangen til sin egen Facebook-profil. Både hun og venner av henne har meldt ifra til Facebook utallige ganger og på forskjellige måter, men fikk kun svar om at profilen så normal ut. Hun lastet også opp en ID, for å bevise hvem hun var, men fikk ikke noe svar.

– Jeg trodde de skulle ta det seriøst. Jeg er litt usikker på om det er en robot som går gjennom profilen, eller om det er et fysisk menneske. Og hvis det er et fysisk menneske burde de tatt det mer seriøst, sier Wang.

Sandra Wang viser fram forsiden på sin gamle profil. Selv om det er bilder av henne inne i profilen, er profilnavn og forsidebilde endret. Foto: Pernille Dvergedal

Kom seg ikke inn på profilen

Det startet med at hun fikk beskjed om at noen hadde prøvd å logge seg på Facebook-kontoen hennes via USA, og hun endret derfor passord. Så fikk hun beskjed om at noen hadde forsøkt å logge seg på via Tyrkia. Denne gangen kom hun seg ikke inn for å endre passordet.

– I forhold til å trykke på glemt passord, ble den koden sendt til min gamle e-postadresse som jeg opprettet Facebook-en med i 2007. Den mailen har ikke jeg tilgang til lenger siden den er såpass gammel.

Hun hadde registrert en ny e-postadresse på profilen, men den var blitt endret av den som tok over kontoen.

Mustafa tar over

I august forsvant Facebook-kontoen. Tiden gikk, og Sandra opprettet en ny profil. Så i januar dukket plutselig profilen opp igjen i en chat Sandra har med familien på Messenger. Da er navn og profilbilde endret til Mustafa. Han har også en samtale med en niese av Sandra, der han forklarer at han har kjøpt kontoen:

Mustafa tar kontakt med en av Sandras nieser og forteller at han har kjøpt kontoen.

Han kontaktet også niesen til Sandra, som er 17 år, og lurte på om de kunne bli kjærester.

Mustafa kontakter Sandras 17 år gamle niese.

Sandra har delt flere bilder av barna sine i Messenger og synes det er ekstra ekkelt at noen andre har tilgang på disse. Selv om det er bilder hun fint kunne vist fram, er hun redd de kan misbrukes.

Sandra og vennene hennes meldte på nytt ifra til Facebook. Med nytt navn og bilde, tenkte hun at det må være tydelig at det er noen som har tatt over profilen.

– Men de svarer bare, slik som jeg gjorde i august, at de har gjennomgått profilen, men de kan ikke se at det er noe galt med den. Men jeg synes ikke det er så veldig vanskelig å se at det er noe galt, sier hun og aviser bilder av henne selv, der hun er tagget som Mustafa.

Mange sliter med å få tilbake profilen

Sandra sitt problem er ikke uvanlig. Norsk senter for informasjonssikring driver slettmeg.no Der får de inn 300 lignende henvendelser i året og sier at det er et alvorlig problem.