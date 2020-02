Overfor Esquire forteller Culkin nå om det kontroversielle vennskapet med den nå avdøde superstjernen.

– Han gjorde aldri noe mot meg. Jeg så ham aldri gjøre noe, og på dette tidspunktet i livet har jeg ingen grunn til å legge skjul på noe. Fyren har gått bort. Om noe – og jeg sier ikke at det ville vært smakfullt, men akkurat nå ville vært et bra tidspunkt å stå fram på, sier han.

Videre forteller han at de to ble kjent etter at Jackson tok kontakt med ham etter å ha sett Culkin i «Alene hjemme».

De to utviklet et nært vennskap, og Macaulay spilte også i musikkvideoen til Jacksons megahit «Black and White».

ÅPNER OPP: Macaulay Culkin på forsiden av marsutgaven av Esquire. Foto: Faksimile

– Hadde jeg hatt noe å stå fram med, ville jeg absolutt gjort det. Men nei, jeg så aldri noe: Han gjorde aldri noe, sier han.

Tulleringte og stjal

Culkin sier at han og Jackson hadde et spesielt vennskap på grunn av sine fedre, som begge presset dem til å bli berømte.

– Vi likte å tulleringe til folk, forteller han.

Bladet skriver at den siste gangen Culkin så Jackson, var under rettssaken mot sistnevnte i Santa Barbara i 2005.

VITNET: Macaulay Culkin var såkalt karaktervitne da Michael Jackson var tiltalt for å ha forgrepet seg på en 13 år gammel gutt. Her forlater han rettssalen i Santa Barbara. Foto: AFP

Culkin var da karaktervitne for Jackson, som var siktet for å ha utsatt en 13 år gammel gutt for overgrep.

TØFFE TAK: Macaulay Culkin innrømmer å ha «lekt med ilden» etter spørsmål om rusmisbruk. Foto: Stella Pictures

De to ga hverandre en klem før saken startet, ettersom Jackson ikke ønsket å prate med Culkin i frykt for å ødelegge vitnemålet hans.

Jackson ble frikjent i saken, og døde fire år senere, 25. juni 2009.

Innrømmer rusmisbruk

Culkin forsvant tidlig fra rampelyset, men ble ved flere anledninger fotografert av paparazzier da han subbet gatelangs.



Ryktene begynte å gå om at han var blitt rusavhengig.

I intervjuet innrømmer Culkin at han har slitt med rusmisbruk.

– Jeg lekte litt med ilden. Jeg antar at det er den beste måten å si det på. Samtidig har jeg aldri vært på rehabilitering eller noe sånt, sier han.

Ga råd til Jacksons datter

Culkin er gudfar til Michael Jacksons datter Paris Jackson (21), og han påstår at han lærte henne opp til å stjele skjeer fra restauranter, barer og kafeer.

GODE VENNER: Paris Jackson og Macaulay Culkin sammen på en selfie. Foto: Stella Pictures

Videre forteller han at da Paris ble verdensberømt, ga han henne følgende råd:

– Ikke glem å være tullete, ikke glem å få noe ut av denne opplevelsen, og ikke glem å snike noe opp i ermet.