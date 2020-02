Se Norwich-Liverpool på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no lørdag kl. 18.30.

At Liverpool skal snuble på veien mot Premier League-tittelen er like sannsynlig som at Bergen skal få en regnfri måned.

Jürgen Klopps mannskap har rullet ustoppelig gjennom sesongen, men det har skjedd uten at tyskeren har vært startet en eneste kamp med det som regnes rødtrøyenes sterkeste lag - på papiret.

Usikker på Mané

Mye av grunnen til det er skader på sentrale spiller som Alisson, Fabinho og Sadio Mané. Til helgens kamp mot Norwich er imidlertid muligheten til stede for Klopp til å rulle ut det TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener er beste av det beste i Liverpool-stallen:

Alisson - Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Andy Robertson - Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum - Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané

Stamsø-Møller er imidlertid usikker på om Klopp tar sjansen på å bruke Mané, som nylig er tilbake fra en strekkskade, med Champions League-åttedelsfinale mot Atlético Madrid neste uke.

– Med hamstringskader er det vanskelig å vite om man er 100 prosent frisk. Man bør ideelt ha én eller to gode uker før man er tilbake i kamp, sier Stamsø-Møller.

Et lag uten divaer

Mané eller ikke Mané har nok uansett ikke mye å si for Liverpool i møtet med tabelljumboen. Kun Manchester United har maktet å ta poeng fra Liverpools gylne generasjon i Premier League denne sesongen.

– Det er et lag helt uten stjerner – med det mener jeg at ingen er større enn laget. Det er kraften i laget. De klarer seg uten en og annen i en periode. Det går bra uansett, sier Stamsø-Møller.

– Det er ikke rom for unnasluntring og divaer. Alle drar i samme retning. Da finner spiller 13 til 17 seg i å sitte litt på benken. Som Lallana, Origi og Lovren. De har kommet inn og vært på sitt beste de gangene de får sjansen. Det er oppsiktsvekkende, men sier noe om kulturen.

Skremmende gode

Liverpool kommer til oppgjøret mot Norwich direkte fra den nyinnførte vinterpausen og har ikke spilt kamp siden hjemmemøtet med Southampton 1. februar - omkampen i FA-cupen mot Shrewsbury overlot Klopp til klubbens juniorer.

To uker kamp er lenge i dagens toppfotball. Derfor kan det være lurt for Klopp å starte med en solid ellever i helgen for å slite litt rust av delene i maskineriet før bortekampen i Madrid mot Atlético tre dager seinere.

Da kommer uansett ikke Klopp til å spare på noe som helst.

– Jeg hadde aldri trodd de skulle bli så bra som de er nå. Når de heller ikke har hatt sitt aller beste lag fra start, er det kanskje enda mer i vente. Et enda bedre Liverpool. Det er skremmende ...