Noen ganger føler gjengen i Broom-redaksjonen at det er viktig å si sin mening. Temaene kan være så mangt.

Denne gangen er det redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som har noe på hjertet:

Jeg håper ikke mine erfaringer er representative for bransjen. I tilfelle vil nemlig revolusjonen som såvidt er i gang, slå til for fullt mye raskere enn mange kanskje setter pris på.

Det har vært en enorm utvikling i bilbransjen de siste årene. Det startet på mange måter med Tesla. De gjorde ting annerledes. Hadde ikke noe forhandlernettverk. I stedet satset de på å selge bilene på nett.

Hele ideen var såpass revolusjonerende at mange bare ristet på hodet. Selv var jeg fascinert av bilen, motivert av frafall av avgifter – og lysten på å lære mer om hva denne bilprodusenten egentlig hadde å fare med . Så jeg kastet meg på.

For aller første gang bestilte jeg meg en nybil. Og det gjorde jeg på nett.

Vil gjøre det på "gamlemåten"

I dag er det flere som har fulgt i fotsporene til den kontroversielle og nyskapende amerikanske bilprodusenten. Antall forhandlere rundt omkring i Norge blir stadig redusert – og de mest pessimistiske spår at det skal bli langt færre i årene som kommer.

I vinter var jeg på biljakt, igjen. Denne gangen sammen med og på vegne av min bedre halvdel, Katharina. Hun trenger en elbil til å pendle til Oslo med.

I dag har hun en e-Golf – som hun egentlig er veldig fornøyd med – men som har akkurat litt for kort rekkevidde for henne. Såpass fornøyd er hun faktisk, at hun vurderer å bare erstatte den med en ny e-Golf. Etter litt gjennomgang av budsjettene og modellene i markedet – lander hun på at det står mellom e-Golf, Hyundai Kona og kommende Peugeot e-2008.

Men Katharina er ”old school”, og vil gjerne både se og helst prøve bilene før hun bestemmer seg. Egentlig både smart og forståelig, selv om mange nå bestiller biler usett.

Til bry

Med dette som bakteppe, setter vi av en dag til å dra rundt og sondere terrenget. Priser og utstyr har vi allerede sjekket på nett. Nå gjenstår egentlig bare en kjøretur, for å se hvilken av bilene som gjør best inntrykk.

Forhandlerne ligger relativt tett, så det er ikke noe problem å nå gjennom alle sammen på noen timer. Tre forhandlere blir besøkt.

Vi får anledning til å prøvekjøre to biler. Hos den tredje ser vi bare på bilen, det er en e-Golf som vi ikke trenger å prøvekjøre.

Hos Peugeot følte vi oss nesten litt til bry, da vi ba om å få prøvekjøre en Peugeot 2008. Den er ikke elektrisk, men er jo samme bil som e-2008 i utgangspunktet, og derfor relevant. Her var det tydelig at selger var mer opptatt av å avslutte dagen, enn å låne bort bilen, selv om det løste seg etterhvert.

Klare for å gjøre en avtale

Men det mest overraskende er at ingen forsøkte å lande en avtale- eller en gange en oppfølgingsavtale i løpet av møtet med oss. Vi la igjen navn og telefonnummer, ga positive signaler til alle og var egentlig klare for å ta en avgjørelse. Vi lurte egentlig bare på hvem som ville gi det beste tilbudet.

Men i etterkant var det nærmeste vi kom en henvendelse en SMS med forslag til innbyttepris på vår e-Golf i forbindelse med en ny e-Golf.

Og jeg som var litt bekymret for at vi skulle bli "nedringt" av pågående selgere etter besøkene våre!

Med tanke på at nybil er den nest største investeringen i livet for de fleste av oss, hadde jeg trodd at selgerne skulle være mer på ballen. Rett og slett ta mer styring.

Ingen sa: "Hør her. Jeg forstår at dere liker bilen. Hva må til for at dere skal kjøpe den? Vi har gode tilbud, finansieringsløsninger og innbytteordninger."

Må brette opp ermene ...

Jeg lurer på om dette er slik flere opplever bilselgere. I tilfelle er det jo ikke rart at man like godt benytter seg av nettet.

Hvis man mener det er behov for den gode, gamle forhandlerstrukturen, er det ingen tvil om at selgerne må melde seg på. Jeg sier ikke at man skal mase unødvendig, men hvis kunden først kommer for å prøvekjøre, er de mest sannsynlig ganske nær en avgjørelse. Da gjelder det å ”close”, som det så fint heter.

Få avtalen i havn, legge seg i selen, yte service og følge opp, gjøre det enkelt å prøvekjøre og tilby innbytte-avtaler raskt og effektivt. Kort sagt: Gjøre ALT det man ikke får gjort via en nettside.

Jeg håper vi har forhandlere og ekte mennesker som kan fortelle oss om bilen, og ikke minst få muligheten til å prøvekjøre, i mange år framover. Men da må forhandlerne brette opp ermene, og vise hvorfor de trengs. Hvis ikke risikerer de å bli nok et offer for netthandelen.

