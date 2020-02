Raser mot utspekulert svindelforsøk: – Det er noe dritt!

Norges Skiskytterforbund opplyser at klubber og kretser har blitt utsatt for svindelforsøk den siste tiden. Den mest benyttede fremgangsmåten har vært at noen utgir seg via mail, for å være enten leder eller kasserer i aktuell klubb eller krets og ber om overførsel av penger til en utenlandsk konto. De sender dette kravet i en ordinær e-post, uten vedlegg i form av en faktura.

Skiskytterforbundet advarer nå sine klubber og kretser mot det utspekulerte svindelforsøket. Etter det TV 2 forstår har en klubb latt seg lure og har overført pengene.

– Mailadresse og avsender fremstår troverdig og summene har ligget rundt 1000 - 5000 euro. Vi oppfordrer alle til å være årvåken overfor denne typen og andre lignende henvendelser, heter det i en melding fra Norges Skiskytterforbund.

Generalsekretær Anne Varden i Norges Norges Skiskytterforbund opplyser at svindelforsøket foreløpig ikke er politianmeldt.

– Såvidt meg bekjent er forholdet ikke politianmeldt foreløpig, men vi har innhentet informasjon og har sendt ut informasjon til klubber og kretser. Det er samtidig viktig å minne klubber og kretser om at man skal være to personer som signerer betalinger i nettbank, i henhold til Norges Idrettsforbunds lover, sier Varden til TV 2.

– Helt håpløst!

Landslagssjef og tidligere Idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, Per Arne Botnan, blir både oppgitt og sint etter å ha hørt om at noen utspekulerte kriminelle forsøker å svindle bredden i norsk skiskyting.

– Det er de på forbundskontoret som har tatt seg av og håndtert dette svindelforsøket, sier Botnan til TV 2, før han fortsetter:

– Men svindlere finner alle mulige måter å gjøre det på. De leter gjennom alle smutthull og plasser for å tjene penger på et eller annet vis. Og det er sikkert mulig i idretten også, som alle andre plasser. Det er helt håpløst, slår Botnan fast.

Han tror folk fort kunne latt seg lure av svindelforsøket.

– Det er fort gjort at noen går på det. Det virket jo troverdig med tanke på hvem som var avsender. Kanskje har det kommet inn noen nye i styre og stell som ikke har fått tid til å sette seg inn i rutiner og sånne ting. Da er det fort gjort at noen overfører uten at de har sjekket det godt nok, påpeker Botnan.

– Har du vært borti noe lignende i din tid i forbundet?