Premier League-profiler tar til orde for mer åpenhet rundt mental helse

Deeney mistet tre familiemedlemmer på 1,5 år og tok til alkoholen

Deeney snakker også åpent om at tematikken mental helse er noe som både har påvirket og påvirker ham personlig.

– I løpet av 18 måneder mistet jeg min bestemor, bestefar og min far. Av de fem personene som oppdro meg, forsvant tre. Jeg tok til alkoholen for trøst. Jeg kan se tilbake på mitt gamle jeg og tenke at det har vært en velsignelse, for jeg har vært gjennom det, overlevd det og lært meg hva jeg skal gjøre nå, sier Watford-stjernen.

Deeneys møte med alkoholen ledet ham også ut i store problemer, da han i februar 2012 - etter beskjeden om farens uhelbredelige kreftdiagnose - havnet i et masseslagsmål på byen og sparket og slo løs på en student. Fire måneder senere ble han dømt til fengselsstraff, og 2,5 måned bak lukkede dører var med på å endre ham.

– Jeg kjenner karakteristikken til folk rundt meg. Min bror har det tungt for tiden. Jeg så ham for noen dager siden, og sa «Hva er problemet? Snakk med meg. Få det ut!». Vi er fra et miljø der vi ikke snakker om problemene våre, men det er det vi gjør nå. Vi snakker om det. Vi identifiserer hvem som er rundt oss, og er modige nok til å snakke om det. For alle går gjennom problemer. Vi har alle forskjellig livsstil og forskjellig bakgrunn, men hvis vi kjenner folk og ser at noe er endret, må vi stille spørsmålet og håpe at de kan begynne å snakke, sier 31-åringen.

Townsend fikk hjelp av Hodgson: – Fem minutter hjelper

Andros Townsend, som tidligere denne sesongen snakket åpent om sin spilleavhengighet og behov for behandling forteller også om hvordan en enkel samtale på Roy Hodgsons kontor hjalp ham i høst.

– «Hvordan føler du deg? Hvordan går det?, sa han. På den tiden var jeg ute av laget, jeg spilte dårlig og han kunne se på trening at jeg ikke var meg selv. Så jeg var ærlig med ham og sa at jeg slet, men at jeg virkelig forsøkte. Da sa han «Vi har troen på deg. Jeg har hatt troen på deg i mange år, og jeg vet at du etter hvert kommer deg ut av den tilstanden du er i nå». Det var det beste jeg kunne få høre på det tidspunktet. I den neste kampen kom jeg inn og scoret, og i løpet av noen få uker var jeg tilbake på laget. Noe så lite som en fem minutters samtale hjelper deg så mye, sier Crystal Palace-profilen.

Poengterer bruken av «Hvordan går det?»

Gruppen av fotballstjerner og rojaliteter reflekterer også rundt temaer som hva som gjør dem lykkelige, mens et i utgangspunktet enkelt spørsmål som «hvordan går det?» blir også gjenstand for velreflektert samtale.

– Vi sier det hver dag, men på generelt grunnlag. Mener vi det? Bryr vi oss om hvordan den personen har det? Eller er det bare en kommentar vi kaster av gårde? Det er et veldig godt spørsmål. Hvordan går det? Hvordan hadde du det i går? Hva skjer i livet ditt? Det er slike ting folk trenger å kunne snakke om. Det viktigste er at folk føler at de har tilliten hos venner og folk som har en felles forståelse, sier Deeney.

Akinfenwa, som tidligere har havnet i medias søkelys fordi han av mange er regnet som «verdens sterkeste», er tydelig på at nøkkelen ligger åpenhet.

– Det å snakke om noe halverer alltid problemet. Det tror jeg. Vi må få dette til å bli et tema som ikke er tabu å snakke om, slik at hvis man sier «mental helse», så blir ikke det stigmatiserende. Jo mer normale samtaler vi har rundt det, desto flere vil åpne opp om det, sier Wycombe-profilen.

