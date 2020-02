Snødesperate nordmenn sender hytteprisene til himmels

Prognosesenterets statistikk viser at fjellhytter som ligger 800 meter over havet og høyere er sterkt etterspurt i markedet.

– Det kan ha en sammenheng med snømangelen vi ser i Oslo og over store deler av landet. Vi blir mer snødesperate, sier sjefsøkonom i prognosesenteret, Nejra Macic, til TV 2.

Etterspørselen etter hyttene som ligger høyt blir bare sterkere og sterkere, og prisveksten er større enn for hyttene som ligger nærmere lavlandet.

– Tydeligere skille

Ifølge Macic er det en mye sterkere prisvekst for de nevnte hyttene i 2019 enn i 2018.

– Vi ser også i våre egne tall at det ikke bare er hyttene som ligger høyt som selger for en god pris, men også hyttene som ligger nærmest et skianlegg. De hyttene med sterkest prisvekst ligger mange meter over havet, og i nærheten av et skianlegg, forteller sjefsøkonomen.

Hun mener nordmenn fortsatt har råd til hytter, og gjerne i destinasjoner som er sikret snø.

– Fremover vil vi nok se et enda tydeligere skille mellom de hyttene som ligger i snøsikre destinasjoner, og de andre hyttene i landet, sier Macic.

SNØ: Sjefsøkonom Nejra Macic sier nordmenn er sultne på snø. Foto: Prognosesenteret

Sterkt marked

Prognosesenterets statistikk skiller seg ut fra Eiendom Norges fritidsboligstatistikk for fjellhytter som kom onsdag.

Den viser en rekordomsetning av fjellhytter fra februar 2019 til januar 2020, men samtidig en moderat prisvekst. Eiendom Norge har ikke sett på den separate prisveksten for hytter som ligger over 800 meter over havet.

– Vi har fortsatt et veldig sterkt marked. Vi har en ny rekord i antall omsatte boliger, samtidig som vi har en prisvekst som begynner å bli mer moderat enn de foregående årene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge til TV 2.

Tallene viser at nordmenn har kjøpt flest hytter i Trysil, Sjusjøen, Norefjell og Haglebu. De dyreste hyttene er solgt og kjøpt på Hafjell, Geilo, Ustaoset, Haugstøl og Flå.

Totalt ble det solgt 3.899 fjellhytter i Norge fra februar 2019 til januar 2020.

– Kan være miljøbevissthet

Ifølge Eiendom Norges tall ble fritidsboliger på fjellet i snitt solgt 2,5 prosent under prisantydning.

Lauridsen mener den store omsetningen i kombinasjon med det ventede antallet nye fritidsboliger sørger for at prisene er mer moderate.

– Den sterke euroen og den svake kronekursen kan også ha en påvirkning, og gjøre at flere ønsker seg en norgesferie, sier Lauridsen.

Han mener det i tillegg kan være flere faktorer som påvirker utviklingen.