Disse skal gjøre skjorte-strykingen til en lek

TV 2 hjelper deg har med hjelp av en profesjonell kostymestryker og et helt mannskor testet fire dampstrykere i prisklassen 599,- til 1795,-. Forskjellene viste seg å være store.

Både synging og stryking er noe gutta i koret Brummlyd har greie på. De tar nemlig ikke lett på jobben med å ha antrekket i orden. Her gjelder røde sko, røde bukseseler, røde sko og svarte skjorter. Nystrøkne, naturligvis. Uten en eneste rynke eller skrukk.

– I et kor kan man ikke synge med skrukkete skjorte. Man må se bra ut. Med gode nystrøkne skjorter, sier korist Robert Rustad.

Plettfrie skjorter

Til nå er det et strykejern og strykebrett som har sørget for at mannskorets skjorter ser plettfrie ut, men kan en tøydamper gjøre en like god eller en bedre jobb?

Vi har tatt med fire tøydampere til korets øving.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo

– Ja, det ser ut som den har blitt bedre da, konstaterer Runar Molstad. Han og medkorist Audun Opdal er midt i testingen av Philips Steam & Go.

Billig mot dyrt

De skal teste to håndholdte modeller samt to større modeller med medfølgende strykebrett. Prisene varierer fra 599,- for den rimeligste til 1795,- for den dyreste. I testen vektlegges brukervennlighet og resultat. Alle tøydamperne har medfølgende ekstrautstyr som børster for bruk til forskjellig stoff. På Philips sine dampere følger det også med en beskyttelseshanske.

– Den har jo blitt litt glattere, men denne er tung å jobbe med, sier Ingrid Husaas.

Hun jobber som kostymeleder på Norsk Kostymeutleie. I løpet av 25 år har hun strøket tusenvis av skjorter, bluser og kjoler. Ingrid skal la de fire tøydamperne bryne seg på en hvit bomullsskjorte, en smokingskjorte, en busserull og en kjole av polyester.

Mannskoret Brummlyd er over snittet opptatt av pene skjorter. De har testet alle produktene i testen.

Dyrest er suverent best

Ingen av de håndholdte variantene imponerer nevneverdig, men hva med de to større variantene?

– Denne fungerer kjempefint, sier korist Audun Opdal.

Han er i gang med å dampe skjorta si med testens dyreste damper, Philips ComfortTouch. Den har et stående strykebrett og stor vanntank. Selve damperen er koblet til apparatet med en slange.

– Denne kunne jeg tenkt meg å ha hjemme, utbryter Husaas.

Men hva med korgutta? Kan Robert og de andre parkere strykejernet til fordel for Philips ComfortTouch?