– De som kommer fra intet, vinner ofte til slutt

Noe som kan være en fordel for Bernie Sanders, er ifølge Bergesen at han representerer noe annet enn de mer etablerte kandidatene.

– Og kanskje er nettopp Trumps USA, som er så polarisert, tiden for at en sosialist kan vinne, sier han.

Dette er Demokratenes toppkandidater: Bernie Sanders (78)

Senator fra Vermont. Betegner seg selv som sosialist. I 2016 var han nær ved å vinne over Hillary Clinton i nominasjonskampen. Han er kritisk til Wall Street og vil bekjempe økonomisk ulikhet. I oktober ble han innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt og måtte ta en pause i valgkampen.



Tidligere ordfører i South Bend i delstaten Indiana, en by med 100.000 innbyggere. Moderat. Var etterretningsoffiser i Afghanistan i 2014, har jobbet for konsulentselskapet McKinsey og er åpent homofil. Utdannet ved Harvard. Kjent for å være språkmektig og lærte seg norsk etter å a lest «Naiv Super» av Erlend Loe.



Tidligere visepresident og eks-senator fra Delaware. Tilhører partiets moderate fløy, har mye politisk erfaring og var lenge regnet som favoritt til å slå Donald Trump til høsten. Men han har ikke gjort det spesielt bra i debattene, og den ufrivillige rollen han har spilt i riksrettssaken mot Trump, ser ut til å ha svekket ham. Riksrettssaken ble utløst av en telefonsamtale der Trump ba Ukraina etterforske Biden.



Senator fra Massachusetts. Tidligere jussprofessor ved Harvard Law School. Tilhører partiets venstreside, men har gått inn for en mindre radikal helsereform enn Sanders. Kjent for kritikk mot amerikansk finansbransje og sterkt engasjert i forbrukerrettigheter. Hadde medvind i begynnelsen av valgkampen, men på de siste meningsmålingene blir hun forbigått av Sanders og Buttigieg.



Senator fra Minnesota. Utdannet jurist og tidligere partner i et advokatfirma. Har skrevet om sin fars kamp mot alkoholisme. Regnes som pragmatisk, moderat og handlekraftig. Den eneste av toppkandidatene som er middelaldrende. Overraskende mange har møtt fram på hennes valgmøter i New Hampshire.



Tidligere New York-borgermester, milliardær og filantrop. Sterkt engasjert i klima- og miljøspørsmål og kampen for strengere våpenlover. Grunnla selskapet Bloomberg og er god for over 50 milliarder dollar. Kjent for å ha innført røykeforbud i New York, samt for å forby servering av transfett på byens spisesteder. Liberal i verdispørsmål, mer konservativ i økonomiske spørsmål.



Kilde: NTB

Dårlig for Biden

Mens Bernie Sanders har gjort det godt under de to foregående nominasjonsvalgene, har Joe Biden ikke sett de samme resultatene. I New Hampshire fikk han ikke stor nok oppslutning til å få delegater fra staten. Grensen ligger på 15 prosent.

– Samtidig visste vi at han kom til å tape disse to statene, og så vet vi at hans beste stater kommer nå, så helt borte blir han ikke, sier Bergesen.

Det er nominasjonsvalg i Nevada 22. februar og i South Carolina 29 februar. Joe Biden har allerede dratt videre for å drive valgkamp i South Carolina, som er blant statene der det ventes at han vil gjøre det bra.

INGEN VINNER ENNÅ: Tidligere visepresident Joe Biden har foreløpig ingen grunn til å juble. Foto: Reuters/Randall Hill

– Først og fremst fordi han gjør det så bra blant afroamerikanere. Noe av grunnen til det er ganske åpenbart at han var visepresidenten til den første svarte presidenten, sier han.

Samtidig har Bidens grep om denne gruppen blitt svakere enn det var.

– Vi ser at Bernie Sanders i en alder av 79 år, er i ferd med å bre ut sin velgerskare og er i ferd med å nå bredere enn det han har gjort før. Det er helt avgjørende for han, som tross alt er en såkalt demokratisk sosialist. Det er ganske fremmed for USA, sier han og legger til:

– Han representerer ikke en gang det nye venstre, han representerer det gamle venstre. Men han samler også det nye venstre, han samler de unge. Hvis han også klarer å samle minoritetsvelgere, som han ikke har klart før, har han veldig gode sjanser.

TIDLIGERE ORDFØRER: Pete Buttigieg er tidligere ordfører i South Bend, Indiana. Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Nærmere kjent med Buttigieg

Andreplassen i New Hampshire var det nykomlingen Pete Buttigieg som tok.

– Nå er han helt ny. Folk kjenner han ikke og har nok et behov for å bli nærmere kjent med han – det er jo en av grunnene til at man har valgkamper, sier Bergesen.

I New Hampshire ble det en tett kamp mellom Buttigieg og Sanders, som også var de to som gjorde det best under nominasjonsvalget i Iowa.

– Vi vet også at disse som kommer fra intet ofte er de som vinner til slutt, enten det er en Obama, en Bill Clinton eller en JFK; disse som på en måte endrer politikken – og mange i USA har jo lyst til at politikken skal endres vekk fra Trump-narrativet, sier han.

Senatoren fra Vermont fikk 26 prosent av stemmene foran Buttigieg. Den tidligere ordføreren i South Bend i Indiana fikk litt over 24 prosent oppslutning.

«Klomentum»

Elizabeth Warren har sakket akterut. I likhet med Joe Biden kom hun under grensen for å få delegater fra New Hampshire. Den relativt ukjente demokraten Amy Klobuchar har derimot gjort det bedre.

UNDERDOG: Amy Klobuchar har så langt gjort det bedre enn ventet i nominasjonsvalgene. Foto: AP PHoto/Robert F. Bukaty

I New Hampshire tok hun innersvingen på både Warren og Biden, og havnet på en tredjeplass.

Det er å regne som en seier for Klobuchar, som til nå har skrytt av å være blant de fem fremste kandidatene. Framgangen har allerede fått et navn «klomentum» – en ordlek med navnet hennes og momentum.

– Hun kommer fra minnesota, er også senator og har vært med en stund, men i en alder av 59 år er hun fortsatt en ungfole i dette racet. Hun er en av dem som har prestert mye bedre enn meningsmålingene har vist, sier Bergesen.

SENATOR: Elizabeth Warren i Manchester, New Hampshire 11. februar. Foto: Reuters/Brian Snyder

Demokratene må samles

Foreløpig har oppslutningen vært god under nominasjonsvalgene, noe som også var tilfelle under mellomvalget.

– Til syvende og sist dreier dette valget seg om at Demokratene må samle seg om én kandidat til slutt. De må stå samlet. I amerikansk politikk heter det at «democrats fall in love, republicans fall in line», sier Bergesen og fortsetter:

– Vi vet veldig godt fra primærvalgkampen til republikanerne sist, hvor mistroiske de var til Donald Trump, men da valgdagen kom for å stemme, stemte de alle sammen på han. Det er det som må til for at demokratene vinner. Da kan hvem som helst av de vi så i New Hampshire vinne. Hvis de ikke gjør det, kan hvem som helst av de vi så I New Hampshire tape.