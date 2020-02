Sikkerhetsdirektør bekymret: – I verste fall kan liv gå tapt

– Alle bør være bekymret for falske nyheter. Alt som er skapt for å lage forvirring og usikkerhet, og som fører til at beslutninger tas på feil grunnlag, bør bekymre alle, sier Roar Thon, fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

I en fersk rapport fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) ytrer Thon bekymring for konsekvensene falske nyheter kan ha for tryggheten i samfunnet.

– Falske nyheter kan føre til at vi tar feil beslutning basert på feil grunnlag. Man kan tenke seg en samfunnskrise hvor den norske befolkningen tror de leser råd fra myndighetene, mens det viser å egentlig være det stikk motsatte, sier Thon, og slår fast:

– Å ta feil avgjørelse basert på feil informasjon kan i verste fall føre til at menneskeliv går tapt.

Klarer ikke skille ekte og falsk

En krisesituasjon kan være så mangt, men Thon mener vi kontinuerlig lever med situasjoner hvor det er viktig med korrekt informasjon. Han trekker frem de mystiske hundedødsfallene i fjor som et eksempel på noe som førte til hyppig spredning av falske nyheter.

– I flere miljøer ble ryktene som spredte seg rundt årsaken til hundesykdommen etablert som en slags sannhet. Selv om mange er bekymret for falske nyheter, er det mange som også ubevisst bidrar til å spre dem, sier Thon.

– Nå har vi koronaviruset som det er viktig med korrekt informasjon om. Hva er riktig, og hva er galt? Hvis noen bevisst ønsker å tukle med hva som er sant, kan det bli svært problemfylt.

Ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet klarer ikke over halvparten av de over 60 år å skille falske nyheter fra de ekte. Blant de under 30 år har en av tre problemer med å se om en nyhetssak er ekte eller falsk.

– Det er ikke bare de eldre som sliter med å skille falske og ekte nyhetssaker, dette er utfordrende for alle. Fremover vil vi bare slite enda mer, på grunn av enda bedre teknologi, spår Thon.

Troverdige kopier

Det var foran stortingsvalget i 2017 at NSM begynte å følge spesielt nøye med på spredningen av falske nyheter. Blant annet ble det avdekket flere falske kontoer i sosiale medier som utga seg for å være fremtredende politikere.

– Vi har en beredskapsordning knyttet til sosiale medier, der vi jevnlig oppdager falske profiler for myndighetsorganer, rikspolitikere og politiske partier. Når vi for eksempel får nye statsråder, dukker det typisk opp en rekke falske kontoer, sier Thon.

NSM rapporterer de falske kontoene inn til Facebook eller andre aktuelle sider, og får dem raskt stengt ned dersom de bryter med sidens retningslinjer.