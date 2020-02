«Hvem har laget og godkjent denne «reklamen» hvor dere tilgriser og devaluerer alt som er skandinavisk? Trodde først at det var en sarkastisk spøk... men nei!»

Slik lyder en av de mange hundre kommentarene som det siste døgnet har tikket inn på SAS' Facebook-side.

Årsaken er flyselskapets nyeste reklamefilm, hvor de sier følgende:

«Hva er virkelig skandinavisk? Absolutt ingenting».

Etter at filmen tirsdag kveld ble spredt i sosiale medier og fikk mange til å rase, er videoen nå fjernet fra YouTube.

TV 2 har onsdag morgen gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra SAS via telefon, SMS og e-post, uten hell.

– Alt er kopiert

I reklamevideoen vises det frem fletter, norske bunader, bursdagskake med svenske flagg på, og en mann som har tatovert «København» på brystkassa.

«Alt er kopiert. Vårt demokrati? Æren går til Hellas. Foreldrepermisjon? Takk, Sveits. De ikoniske skandinaviske vindmøllene? De ble faktisk oppfunnet i Persia,» sier fortellerstemmen i reklamefilmen.

En dansk mann spør: «Hva med rugbrød?».

«Det er tyrkisk,» svarer fortellerstemmen, og forteller at Skandinavia «ble bragt hit bit for bit av hverdagslige folk som fant det beste i vårt hjem, vekk fra sitt hjem».

Raser på Facebook

«Dere pisser på deres største målgruppe,» kommenterer en kvinne på Facebook-siden.

«Hva er SAS? Absolutt ingenting,» skriver en mann.

«Hvorfor hater SAS skandinaver?,» spør en annen.

Markedsføringsekspert Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania sier til TV 2 at SAS bør si unnskyld.

– Dette vil jeg si er en helbom. Her har SAS bommet på store deler av sin målgruppe, sier han.

Han mener at selskapet burde ha tenkt seg godt om før de rokket ved den skandinaviske stoltheten.

– Med all denne innvandringsdebatten og polariseringen vi har her i Skandinavia, så burde SAS ha tenkt seg godt om. Nå regner jeg med at de snart kommer på banen og sier unnskyld, fortsetter han.

Han sier at han kan forstå hva SAS tenkte da de laget filmen, men at noen burde ha stanset dem.

– Det er mange som blir provosert. Det er jo nesten sånn at 17. mai ikke er norsk og kongehuset er dansk. Til og med bunaden er ikke norsk, sier han.

Bryr seg om Skandinavia

Lederen for den svenske pilotforeningens SAS-avdeling, Wilhelm Tersmeden, sier til Expressen at han er kritisk til reklamefilmen.

– Reaksjonene fra våre kunder på SAS' siste reklamefilm viser at man er opptatt av og bryr seg om det skandinaviske varemerket, sier han til nettstedet.

Og:

– Vi deler deres oppfatning, og med irske fly, spanske piloter og baltisk kabinpersonale, så føles det skandinaviske fjernere og fjernere.