De store SUV-ene har hatt rekordsalg i Norge de siste årene. Biler som BMW X5, Volvo XC90 og Audi Q7 har solgt svært godt – og da gjelder det én bestemt utgave: Som ladbare hybrider.

Merkene og modellene som ikke har hatt denne drivlinjen, har fått det langt tøffere. Og ekstra tøft har det vært for de som i tillegg ikke har noen særlig premiumfaktor over navnet sitt.

Som for eksempel toppmodellen fra koreanske Kia, SUV-en Sorento.

I dag selges den i to utgaver i Norge. Begge med 2,2-liters dieselmotor under panseret. Startpris: 794.900 kroner.

Nå kommer nummer fire

Da er det naturligvis ikke tilfeldig at det kan gå lang tid mellom du kan se en ny Sorento på norske veier.

Slik så første Sorento ut, den gangen vakte den ganske mye oppsikt.

Dette blir rett og slett en bil for spesielt interesserte – eller for de som er svært bevisst på å snobbe ned med bilvalget sitt. Her er det nok ikke mange som vil skjønne at du har kjøpt ny SUV til 800.000 kroner.

Dagens Sorento er den tredje i rekken. Nå er det straks klart for en helt ny generasjon og den er ikke langt unna. Verdenspremieren skjer nemlig på bilutstillingen i Geneve i starten av mars, der vi i Broom også er til stede.

Nye Sorento er den første modellen bygget på Kias nye SUV-plattform. Kia skal ha hevet bilen med praktiske løsninger og plassen blir skal matche enda større biler.

Service-slurv kan gi en kjempesmell

Den første designskissen av dashbordet viser at Kia går for en mye ryddigere løsning enn på flere av dagens modeller.

Skarpere design

Den første informasjonen fra Kia går også på at Sorento for første gang får hybrid drivlinje. De sier imidlertid ikke mer om denne, heller ikke om den blir ladbar. Men for det norske markedet vil det siste helt klart være verdifullt. De ladbare hybridene kommer gunstig gjennom avgiftssystemet vårt. Dermed kan det ligge an til solid priskutt hvis Sorento kommer i en slik utgave.

Ved modellskiftet får også Sorento en god del ny teknologi. Kia lover avanserte førerassistansesystemer, tilkoblings- og infotainment-løsninger.

Designmessig går Kia nå for skarpere linjer enn tidligere. Dagens Sorento fremstår som en litt "tung" bil. Nå skal den bli mer sporty. Dermed faller den også bedre inn i modellprogrammet deres. Kia har lenge fått skryt for designet på mange av bilene sine og har også fått en rekke priser for dette.

Dette er påske-SUV for deg som vil snobbe ned

Ingen tvil om at Sorento er en stor SUV. Dagens utgave kommer som sjuseter, det vil overraske oss om det ikke også gjelder den nye.

Fra under 20.000 kroner

Sorento ble for øvrig lansert første gang i 2002, og siden den gang er det på verdensbasis solgt over tre millioner biler.

Første generasjon markerte på mange måter et vendepunkt for koreanske SUV-er. Designet var snarlikt BMW X5 og også innvendig var det et brudd med tradisjonene. Denne solgte da også ganske brukbart her hjemme.

I bruktmarkedet er det nå noen titalls biler å velge mellom. Prisene starter på under 20.000 koner for biler fra tidlig 2000-tall.

Siste generasjon, med sju seter, mye utstyr og langt fra avskrekkende kilometerstand, kan bli din for i underkant av 400.000 kroner. Og fra privatselgere er det muligheter for å gjøre svært gode kjøp. Sorento er nok ikke den mest kurante bruktbilen å selge her til lands i 2020.

LES OGSÅ: Du sparer nesten 200.000 på å droppe baksetet

Video: Har du fått med deg denne lekre saken fra Kia?