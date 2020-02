Torsdag åpner VM i skiskyting med mixed stafett. Det norske laget består av Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. Sistnevnte går ankeretappen.

Thingnes Bø ble nylig far. Han sto over fire verdenscuprenn for å være hjemme i forbindelse med at sønnen Gustav kom til verden.

Nå går han sitt første mesterskap som far, og Thingnes Bø kjenner på savnet allerede.

– Det er litt tøft. Jeg kjenner mer på det for hver dag som går, men jeg er heldig som er oppslukt i idretten. Det er et VM rett rundt hjørnet, sier han.

– Jeg får ikke gjort noe med den situasjonen når jeg er her nede uansett. Da får jeg prøve å være 100 prosent til stede her. Jeg får en prat eller to i løpet av dagen med de hjemme, så jeg får fulgt vekstkurven til junior, smiler Thingnes Bø.

Verdenseneren forteller at han er langt mer tilgjengelig nå enn under tidligere mesterskap.

– Jeg sier bare fra hvilken dagsplan jeg har, og så må jeg vente tålmodig på en telefon når det passer. Men da er jeg klar, understreker den nybakte pappaen.

Thingnes Bø har tatt individuelt gull i samtlige verdensmesterskap siden 2014 med unntak av Hochfilzen i 2017. 26-åringen mener det er god grunn til å håpe på flere gull i Anterselva.

– Jeg føler meg i veldig bra form nå. Jeg er trygg, men man vet ikke hvordan færre konkurranser vil slå ut. Hvis jeg skulle tippe er formen en del bedre nå enn før Pokljuka, forteller han.

Der leverte Thingnes Bø feilfri skyting og tok seieren på 20-kilometeren.

Storebror Tarjei er usikker på hvor bra lillebror vil prestere i VM.

– Han er blitt far og har reist litt frem og tilbake. Han har ikke fått trent så mye som han skal. Samtidig ligger han et stykke foran oss andre. Han har litt å gå på. Velkommen ned på vårt nivå, Johannes. Det er tøffere her nede, smiler han.