– Mitt håp er at Stortinget dropper denne maskinen som framtidig kystvakthelikopter. Og at de starter opp en helt ny anskaffelsesprosess, sier Haugen til Kyst og Fjord.

Denne uka gikk han av som kystvaktsjef.

– Summen er at vi ikke har tillit til denne maskinen. Vi vil aldri nå målene som vi satte oss den gangen helikopterkontrakten ble underskrevet, sier Haugen.

Forsvarsdepartementet behandler i vår en ny langtidsplan for Forsvaret og dermed framtiden for helikopteret.

Skandalebefengt

Forsvaret har foreslått en ny anskaffelsesprosess for Kystvakten, og at fregattene tar over alle NH90-helikoptrene istedenfor at de fordeles mellom kystvaktskip og fregattskip.

Anskaffelsen av NH90-helikoptrene har lenge vært skandalebefengt. I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalerne har brukt åtte milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.

14 NH-90-helikoptre skulle vært på plass i 2008, men bare åtte er levert, og seks av dem kan bare brukes til trening. Det blir dessuten langt dyrere å drive og vedlikeholde helikoptrene enn først antatt.

