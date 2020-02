Det duskregner på det store fabrikkområdet hos Volvo på Torslanda utenfor Gøteborg, et par timers kjøring fra grensen på Svinesund. En sur vind hjelper også til med å gjøre februar-dagen av typen man helst vil tilbringe innendørs.

Det skal vi da også snart gjøre. Vi i Broom er med i en liten gruppe som er på vei til fots mot Volvos eget batterilaboratorium.

"Battery Laboratory" står det på et ikke spesielt imponerende skilt over en anonym kjøreport. Her handler det tydeligvis ikke om å vise en prangende fasade.

Vel innenfor porten blir vi tatt imot av Magnus Johansson, direktør for drivlinjer og ansvarlig for Volvos utvikling av batterier.

Magnus har en av de viktigste jobbene hos Volvo akkurat nå, når de er i gang med det som skal bli et stort, elektrisk skifte.

Store endringer

– Dette er en del av fabrikken hvor vi i mange år har utviklet motorer. Nå forsker og tester vi på batterier her. Volvo har investert 500 millioner kroner i dette senteret. Jobben vår er å ruste oss best mulig til den elektriske fremtiden, forteller Johansson.

På vei inn i lokalet passerer vi en rekke medarbeidere som sitter bøyd over PC-ene sine. Det er stille og konsentrert, så blir vi vist inn på et ganske enkelt møterom.

Litt bakgrunn: Etter å ha laget biler med bensin- eller dieselmotor i snart hundre år, er det nå store endringer hos Volvo. De har allerede hatt ladbare hybrider ute på veiene i flere år. Mot slutten av 2020 kommer de med sin første elbil, XC40 Recharge. Så skal det komme fire elektriske biler til, i løpet av få år. Innen 2025 er målsetningen at 50 prosent av det globale salget skal bestå av helelektriske biler. Det betyr naturligvis også store omstillinger ved fabrikken.

Senere i år kommer den: XC40 Recharge er Volvos første elbil.

– Alt henger sammen

Dette påvirker hvordan de utviklet og bygger biler. Ansatte må omstilles og læres opp. Nye nøkkelmedarbeidere med spisskompetanse må hentes inn utenfra. Samtidig ser Volvo på det som svært viktig at de selv er i førersetet og ikke bare lener seg på eksterne leverandører.

Selve batteriene kjøper Volvo inn fra to selskaper: Koreanske LG Chem og kinesiske Contemporary Amperex Technology. Her er det snakk om to ulike teknologier: Såkalte prismatiske celler og poseceller (pouch cells). De sistnevnte er spesialutviklet til bruk i elbiler. Volvo kombinerer disse to løsningene.

– Det som er grunnleggende er at vi må vite hvordan batteriene oppfører seg i bilene våre. Det gjelder både de ladbare hybridene og elbilene. Vi tester og simulerer, alt fra celler, små moduler – til hele batteripakker. Her er det mange aspekter. Det handler om ytelser, levetid og sikkerhet. Og dette påvirker naturligvis igjen måten vi bygger bilene på. Alt henger sammen, derfor må vi også ha inngående kunnskap om alle sider av dette, sier Johanssson.

Magnus Johansson demonstrerer deler av det som skal bli til batteripakken i XC40.

Overdimensjonerte komfyrer

Dermed skyter han effektivt ned vår første tanke, at dette er noe batteriprodusentene burde holde på med, ikke Volvo selv. Bilproduksjon er komplekst. Ikke bare består en bil av utrolig mange ulike deler som må virke sammen. Når man gjennomgår en stor, teknologisk endring som dette, vil det nødvendigvis også dukke opp mange nye utfordringer som må løses. Og de må løses kjapt.

Nye kamre er på vei inn, Volvo har så langt investert 500 milliarder kroner i sin batterilab.

Vi forlater møterommet og passerer det som ser ut som innleide konsulenter som sitter og nijobber, på et lite kontor. Så er vi ute i hallen som inneholder en rekke testkamre. Noen ser ut som overdimensjonerte komfyrer, andre er store som containere. Støynivået er lavt, med unntak fra noen arbeidere som er i gang med å rigge opp nye kamre.

Johansson viser frem delene som utgjør batteriet til kommende XC40 Recharge. Batteripakken er på til sammen 78kWt. Enkelt forklart består den av battericeller som er pakket sammen i moduler. Så blir disse modulene igjen satt sammen til en helhet som utgjør batteriet.

Slik ser CX40 Recharge ut, strippet for alt av karosseri og inventør.

Fra minus 30 – til pluss 70

Et veldig nærliggende spørsmål sniker seg da frem: Hvorfor landet de på akkurat denne størrelsen. Hvorfor ikke flere kWt - eller færre?

– Det vil alltid være et spørsmål om å finne en balanse mellom vekt og størrelse. På den ene siden vil man ha mer rekkevidde, på den andre må ikke vekten bli for høy eller batteriene ta for mye plass. Jeg tror det er det beste svaret jeg kan gi på akkurat det, sier Johansson.

I testkamrene kan Volvos ingeniører simulere påkjenningen battericellene gjennomgår under svært ulike forhold. Temperatur er ett av områdene. Her tester de i alt fra minus 30, til pluss 70 grader.

De ser nesten ut som gigantiske komfyrer, her gjennomgår battericellene omfattende tester.

Ledninger på kryss og tvers

– Battericellene trives egentlig best i temperaturer også vi mennesker er svært glade i, opp mot og rundt 30 varmegrader. Men slik er det jo ikke alltid i virkeligheten. Derfor er det svært viktig for oss å simulere at det er både mye varmere – og mye kaldere, for å finne ut hvordan dette påvirker batteriene, sier Johansson.

Et annet aspekt er luftfuktighet. Det går slanger inn i kamrene, som kan få luftfuktigheten helt opp i 95 prosent.

Noen av batteripakkene vi får se, er koblet til en rekke sensorer. Ledningene går på kryss og tvers, mens data hentes ut. Her sjekker ingeniørene hva som skjer når batteriene blir tilført strøm, eller blir tappet, i ulik hastighet. De kan også simulere ulike kjøresykluser, og hele tiden se hvordan dette påvirker. Det er et møysommelig arbeid, i grenselandet mellom testing, utvikling og forskning.

Her skal du vite hva du gjør før du begynner å koble...

Amazon på veggen

Uten at de vil si noe som helst om det, jobber de naturligvis også med løsninger som ligger flere år frem i tid. Det er ventet at det vil skje mye med batteriteknologien de neste årene, når produksjonen av elbiler for alvor skyter fart. Og dette vil naturligvis igjen påvirke hvordan man best bygger bilene som skal bruke disse batteriene.

Vårt lille besøk er straks over. På vei ut får jeg øye på noe jeg må ta bilde av og sende hjem til kollega og VolvoKlassiker-redaktør Benny. På en av veggene i dette høyteknologiske rommet henger det nemlig et bilde av en gammel Amazon. Tilfeldig? Neppe. For røtter er viktig for Volvo, også når de tar steget over i en ny og svært spennende tid for selskapet.

Den nye tiden møter den gamle, se hva vi oppdaget på veggen til høyre her.

Video: Her kan du bli med inn og se selv