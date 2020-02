Den norsk-pakistanske 29-åringen som er siktet for å ha deltatt i IS, ble varetektsfengslet for fire uker etter at hun ble brakt tilbake til Norge i januar.

Natt til onsdag opplyser hennes forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, at kvinnen godtar politiets videre krav om varetekt.

– Min klient samtykker til fortsatt varetektsfengsling i nye fire uker. Hun har tillit til PSTs etterforskning og vil bruke kommende fengslingsperiode til å fortsette sitt samarbeid med etterforskerne, skriver Nordhus i en uttalelse.

Kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019.

Hjemhentingen av den IS-siktede kvinnen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

(©NTB)