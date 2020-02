– Jeg følger tallene. I de fleste av disse statene kommer jeg ikke til å nå et nivå der jeg får delegater, og da er det ikke nødvendigvis noe nytte i å fortsette valgkampen, sier Andrew Yang (45).

Han er en av to kandidater som besluttet å trekke seg fra kampen om å bli demokratenes presidentkandidat natt til onsdag, kort tid etter at valglokalene stengte i New Hampshire.

Vil ha borgerlønn

Innledningsvis ble det klart at Bernie Sander, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar var kandidatene som gjorde det sterkest i New Hampshire.

Forretningsmannen Yang sier at et svakt resultat i delstaten, kombinert med at han ikke tror han kan snu tendensen i delstater som Nevada og South Carolina, gjør at han ikke ser vitsen med å fortsette.

Yang hadde ingen politisk erfaring før han lanserte kandidaturet sitt. Blant hovedsakene han har gått til valgkamp på er borgerlønn, og hans ønske er at alle amerikanere skulle bli betalt tusen dollar i måneden som del av ordningen.

– Føler kun glede

Også Colorado-senator Michael Bennet (55) melder at han trekker seg natt til onsdag. Han hadde satset alle kortene sine på å gjøre det godt i delstaten, og har holdt 50 valgmøter de siste ti ukene, ifølge New York Times.

Bennets valgkamp har gått ut på løfter om å fikse det han omtaler som et ødelagt Washington. Valgkampapparatet hans har vært mye mindre enn de fleste andre som konkurrerer om kandidaturet, og han kvalifiserte ikke til å delta i noen av partiets debatter.

– Jeg føler kun glede nå som vi avslutter dette kapittelet. I kveld var ikke vår kveld. Men du kan nok komme til å se meg igjen, New Hampshire, skriver Bennet på Twitter.