I januar i fjor gikk nyheten om at Jussie Smollett hadde blitt utsatt for et rasistisk og homofobisk motivert angrep verden rundt.

To nigerianske brødre ble pågrepet, mistenkt for angrepet. De ble senere løslatt, da politiet fikk inn nye beviser i saken, og Smollett, best kjent fra TV-serien «Empire», ble videre siktet for å ha betalt dem for å iscenesette angrepet.

Ifølge politiet skal Smolletts motivasjon for gjerningen være å fremme sin egen karriere. Til politiet forklarte han at to maskerte menn slo han i ansiktet, puttet et tau rundt halsen hans, og helte en ukjent kjemisk blanding over han.

Til tross for at siktelsen senere frafalt, uttalte førstestatsadvokaten i Chicago at han dette ikke betydde at skuespilleren var uskyldig.

Tirsdag denne uken ble Smollett siktet på ny, melder The Hollywood Reporter. Ifølge BBC består siktelsen av seks punkter, der anklages for å ha løyet for politiet.

Smollett har hele tiden benektet politiets anklager. I en uttalelse tirsdag anklager skuespillerens advokat påtalemyndigheten for å drive med politikk.

– Forsøket på å sikte Mr. Smollet på ny, ett år etter, rett før valget av førsteadvokat i Cook County, handler helt klart om politikk, og ikke rettferdighet, skriver advokat Tina Glandian.

Smollett må møte i retten 24. februar.