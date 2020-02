Frp om Høyre-skryt: – Narrer velgerne

På Facebook skriver Høyre torsdag om hva justisminister Monica Mæland har fått til på 22 dager i jobben.

Da tok hun over for Frps Jøran Kallmyr.

Blant annet trekker Høyre frem å «utvise utenlandske sjåfører som bryter trafikkreglene» og «utvise utlendinger som driver med kriminalitet».

Mæland lanserte endringene hos TV 2 og Aftenposten i løpet av sine første uker som statsråd.

Kallmyr som var justisminister i nærmere ti måneder, før Frp gikk ut av regjering, sier til TV 2 at Mæland gjennomfører Frp-politikk.

SLIK FRONTER HØYRE HVA SOM HAR SKJEDD ETTER AT FRP FORLOT REGJERINGEN. FOTO: Skjempdump Facebook

– Det er bra at Mæland følger opp de sakene som var i sluttfasen, og gjennomfører disse. Det er mye godt Frp-politikk her, og det skal hun ha skryt for, sier Kallmyr.

Allerede i april 2019 var Frp og Kallmyr ute på sin hjemmeside med at de ønsket å utvise utenlandske sjåfører. Saken ble sendt ut på høring den samme måneden.

Mælands instruks til politiet som skal gjøre det lettere å utvise utlendinger for ordensforstyrrelse lå også ferdig da Mæland entret kontorene, ifølge Frp. Saken ble holdt igjen fordi Kallmyr skulle på reise til Rwanda, men der fikk Kallmyr vite at han hadde mistet jobben.

Amundsen: – Kleint

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen ler av Høyres Facebook-post.

OPPGITT: Per-Willy Amundsen sier Facebook-posten er et uttrykk for a Høyre har utfordringer. Foto: Terje Bendiksby

– Monica har kun hatt tre uker, så det er ikke ventet at hun har fått gjennom de dramatiske endringene. Dette er skryt av hva som har vært igangsatt for lenge siden. Jeg skjønner at Høyre vil markedsføre seg, men dette blir litt kleint. Det mest «fantastiske» punktet til Høyre er nummer fire, hvor de skryter at de ikke har liberalisert asylpolitikken og noe som er vedtatt. Hadde de liberalisert asylpolitikken på tre uker, så hadde denne regjeringen levd farlig, sier Amundsen til TV 2.

Amundsen har i likhet med Kallmyr vært justisminister i Solberg-regjeringen.

Han mener Facebook-posten er «et uttrykk for et Høyre som har noen utfordringer».

– Jeg har ingen tro på at Monica Mæland vil narre velgerne, så mye respekt har jeg for henne. Men det er et par av kommunikasjonsrådgiverne i Høyre som vil narre velgerne. For dette er å narre velgerne, sier Amundsen.

Høyre: – Skjønner det er frustrende å sitte på utsiden

Høyres Ingunn Foss, som sitter i justiskomiteen på Stortinget, sier Frp «burde være fornøyde med at regjeringen gjennomfører god, borgerlig politikk».



– Uavhengig av hva som er fortid og nåtid, er det ingen tvil om at Monica er en dyktig og handlekraftig statsråd. Jeg er sikker på at hun vil bidra til kontinuitet og gjennomslagskraft i justisdepartementet, sier Foss til TV 2.