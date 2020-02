I 1965 falt skuddene som drepte den afro-amerikanske borgerrettsaktivisten Malcolm X.

Året etter ble tre menn, Mujahid Abdul Halim, Muhammad Abdul Azis og Khalil Islam dømt til livstid i fengsel for drapene som skjedde ved The Aububon Ballrom i New York.

Starter etterforskning

Men som følge av en spørsmålene som blir stilt av historiker og gravejournalist Abdur-Rahman Muhammad i den nye Netflix-serien «Hvem drepte Malcolm X», gjenåpner distriktsadvokaten i Manhattan nå drapsetterforskningen, skriver CNN.

Dette skjer i samarbeid med The Innocence Project, en organisasjon som jobber for å hjelpe dem som er utsatt for justismord.

To av mennene som er dømt for drapene, Aziz og Islam, har hele tiden fortalt at de ikke hadde noe med drapet å gjøre. Nå 81 år gamle Aziz ble prøveløslatt i 1985, og har siden jobbet med å renvaske navnet sitt. Islam døde i 2009.

Hadde alibi

Ifølge The Innocence Project finnes det ikke beviser for at de to tok del i drapet, og Aziz hevder også å ha alibi, ettersom han var hjemme med skadet fot den dagen.

– Dagen drapet skjedde, en søndag morgen, lå jeg på sofaen med foten i været. Jeg hørte om hendelsen på radio, sier han i serien «Hvem drepte Malcolm X».

Den tredje av dem, Halim, har erkjent å vært delaktig i drapet, men hevder at de to andre er uskyldige.

– Jeg ønsker å stadfeste at de ikke hadde noe med det å gjøre. Jeg var der, jeg vet hva som skjedde og hvem som var der, uttalte han fra vitnebenken i 1966, ifølge New York Times.