Game over for Krekar?

Alle tre rettsinstansene har sagt ja til at mulla Krekar kan utleveres til Italia. I dag ga Justisdepartementet også grønt lys.

Tre ukers klagefrist

Etter at klagefristen på tre uker er over vil Kongen i statsråd ta den endelige avgjørelsen om utlevering. Det betyr i praksis at mullaen kan være på et fly ut av Norge i løpet av neste måned.

Det er for godt til å være sant, vil mange si. Men nå tror jeg faktisk at det alle regjeringer har prøvd å få til i 18 år kan skje.

Bakgrunnen for det vi ser nå er at mulla Krekar er dømt til 12 års fengsel i Italia. Italienerne mener han har ledet en internasjonal terrororganisasjon ved navn Rawti Shax.

Derfor vil de ha ham utlevert og det er det Justisdepartementet har gitt klarsignal til. Dette vedtaket vil selvsagt ankes av Krekars trofaste og mangeårige advokat, Brynjar Meling. Han vil nok bruke hele klagefristen på tre uker for å komme med sin anke. Spørsmålet er om løpet er kjørt.

Familiefar og geriljaleder

Som journalist har det vært en utrolig reise å følge mannen som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad. Jeg husker godt den første nyhetssaken jeg skrev om ham. Det var i september 2002. Den første setningen var: «Mulla Krekar har skrevet 21 bøker og flere poesi- og diktsamlinger. Han har også skutt på russiske fly og tatt med flygerens hode hjem».

Mulla Krekar (til høyre) sammen med Abdulla Azzam i Azzams treningsleir i Peshawar på slutten av 80-tallet. Azzam regnes som Osama bin Ladens mentor. Foto: ukjent

Historien om den nå 63 gamle Krekar begynner i Nord-Irak. Det var der han var en kurdisk geriljakriger og etter hvert leder for den islamistiske organisasjonen Ansar al-Islam.

Mulla Krekars ID-kort utstedt i 1988 av en muslimsk hjelpeorganisasjon tilknyttet al-Qaida.

Den hadde ifølge FN forbindelser til al-Qaida. Det kanskje ikke mange vet, er at mulla Krekar møtte terrorlederen Osama bin Laden, mens han bodde og jobbet i en periode i Peshawar i Pakistan.

I 1991 kom Krekar som kvoteflyktning til Norge. Herfra pendlet han til Nord-Irak i all hemmelighet. I Oslo levde han en anonym tilværelse som familiefar. I de kurdiske fjellene var han en fryktet geriljaleder.

Høsten 2002 ble sannheten avslørt og på vei tilbake til Norge ble han arrestert i Nederland. Først da ble mullaen for alvor kjent for norsk offentlighet. Nederlenderne tok ingen sjanser og plasserte ham i et høyrisiko fengsel. Ifølge Krekar måtte han dusje mens det sto fire politimenn bak en glassvegg og så på. Og hvis han ba om en kam for å gre håret sørget fem muskelbunter for at det gikk riktig for seg. Dette er hans egne ord.

Slektningen fra VG

Kadafi Zaman Foto: TV 2

Etter fire måneder i varetekt kom mullaen i et privatfly til Gardermoen med tungt bevæpnede politimenn. Da er vi kommet til januar 2003. Jeg var en av reporterne som var på plass. Nederlenderne ble overrasket over at ingen fra norsk politi sto klare til å overta Krekar. Etter å ha surret litt rundt på flyplassen satte de ham fri. På finurlig vis fikk jeg overtalt mullaen til å sitte på med meg inn til Oslo sentrum. Den gang jobbet jeg ikke i TV. Jeg var en ukjent journalist i en av landets største aviser. Så anonym at NTB omtalte meg som en «slektning» i sin nyhetsmelding: