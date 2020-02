«Vanskelig å finne noen svakheter»

Du kan følge rennene i Ski Tour 2020 sammen med Marius Skjelbæk, Petter Northug og Petter Skinstad gratis på TV 2 Sumo.

Norges Skiforbund har plukket ut våre ti beste menn til Ski Tour 2020. Sammen skal de prøve å sette russiske Alexander Bolsjunov sjakk matt og sørge for norsk seier på hjemmebane. Da spørs det da, om det kreves mer enn ti topptrente nordmenn for en felle en russisk bjørn.

Siden en mislykket tur til Planica i midten av desember, der verken vær, forhold eller resultater svarte til forventningene, har ikke Alexander Bolsjunov vært utenfor de åtte beste i noe verdenscuprenn han har gått. Stort sett har han vært på pallen og siden nyttår har han gjerne vært å se på pallens øverste trinn.

Tour de Ski vant han til slutt som han ville, etter å ha utklasset Johannes Høsflot Klæbo på avslutningsetappen. Siden den gang har han nærmest lekt med konkurrentene i flere distanseløp. Nå seiler russeren opp som storfavoritt til Ski Tour 2020, og konkurrentene lurer nok fælt på hvordan de skal slå han.

Før Tour de Ski var det Johannes Høsflot Klæbo som var den største favoritten, og Bolsjunov var nevnt som en av utfordrerne. Nå er imidlertid rollene snudd på hodet og sistnevnte er storfavoritt. Det er rett og slett vanskelig å finne noen store svakheter ved russeren, i hvert fall når en ser nærmere på hvordan han har utviklet seg denne sesongen.

Tidligere har Bolsjunov vært ujevn i sprint og skøyterenn, de taktiske ferdighetene har ikke vært all verden og han har virket stresset i avgjørende situasjoner. Så langt i 2020 har han imidlertid vist at han så absolutt har tatt tak i det som gjorde at Klæbo var den ubestridte kongen av 2019-sesongen.

I sprint går det fort i både skøyting og klassisk, og på distanserenn har han kanskje vært vel så god uten festesmøring. Fristilsløpet russeren leverte på trøbleføret i tsjekkiske Nove Mesto etter Tour de Ski var rett og slett enormt. I avslutningene viser han at han har blitt bedre taktisk, utforkjøringene virker å sitte bedre og det er i det hele tatt en større ro over russernes store håp.

Riktignok ser vi fortsatt noen tilfeller av klassisk overtenning i både sprint og distanserenn, og er det noe som kan felle Bolsjunov i Ski Tour så er det nettopp dette. Dra-vilje og kjempekrefter går ikke nødvendigvis hånd i hånd med kynismen som kreves for å være på topp i hvert eneste heat og hvert eneste renn. Sånn sett er Alexander Bolsjunov selv kanskje sin tøffeste konkurrent.