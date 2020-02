Beckhams Inter Miami kan bli tvunget til å skifte navn kun uker før deres aller første kamp i MLS.

Det melder nettstedet Law.com som videreformidler juridiske saker.

Årsaken er at den italienske storklubben Inter har gått til sak fordi de mener at «Inter» er synonymt med deres klubb.

Tilbake i 2014 sendte Milano-klubben en søknad om å få gjort «Inter» til deres eksklusive varemerke i USA, men i 2019 gikk MLS i mot klubbens krav.

Inter Miami har argumentert med at flere klubber i verden bruker Inter i klubbnavnet sitt, som blant annet Inter Leipzig i Tyskland og FC Inter Turku i Finland, men fikk ikke medhold i retten.

USAs organ for patent- og varemerker mener ikke argumentet beviser at MLS har gyldig eierskap til navnet Inter. MLS vil trolig anke avgjørelsen, men rapportene tilsier at det er lite sannsynlig at argumentet vil vurderes på nytt.

MLS har hele veien ment at italienske Inter ikke har rett, og i mars 2019 leverte den amerikanske fotballigaen et dokument der de argumenterte med at «ordet Inter er en forkortelse for «internasjonal», og er vanlig å bruke blant fotballag.»

Det er forventet at rettsforhandlingene vil fortsette senere i 2020.