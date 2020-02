Morgen søndag 1.desember ble en overstadig beruset student funnet sovende inne på toalettet på Norges Handelshøyskole (NHH).

Kvelden før hadde det vært flere julebord inne på skolen. De ble arrangert av ulike studentgrupper som tilhører NHH.

Ifølge retningslinjene skal lokalene være tømt innen 03.00, men kan søke om å være der inntil 05.00 på natten.

Først klokken 09.00 dagen etter skal studenten ha blitt funnet av vektere. Da lå han å sov i sitt eget oppkast på fellesområdet, skriver Bergensavisen.

Studentene som var til stede har sagt til skolen at en student fikk for mye å drikke, følte seg dårlig og skal derfor ha gått på toalettet hvor studenten sovnet.

Rektor: – Vi tar ikke lett på dette

Prorektor Linda Nøstbakken bekrefter til BA at hun er kjent med hendelsen.

– Først vil jeg si at slike hendelser ikke skal skje. Det er farlig, og er ikke noe vi tar lett på. Vi har regler og retningslinjer som skal sørge for at dette ikke skal skje. Her er retningslinjene, som vi og studentene har blitt enige om, brutt, sier Nøstbakken.

Nøstbakken sier til avisen at de nå vil stramme inn reglene.

Studentene tar grep

Marthe-Caroline Dahle, leder for kjernestyret i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS), sier de vil gjennomgå rutinene på festene.

– Studentenes sikkerhet er vår høyeste prioritet, og vi jobber kontinuerlig for at alle skal føle seg trygge og ivaretatt. Vi anser hendelsen som svært alvorlig og har på bakgrunn av dette iverksatt en gjennomgang av våre interne rutiner. Hendelsen viser at det er nødvendig å se nærmere på hvordan vi kan tydeliggjøre og forbedre regelverket vårt, sier Dahle til BA