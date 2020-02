Mandag 13. januar ble likekjønnet ekteskap tillatt i Nord-Irland.

Tirsdag giftet Robyn Peoples (26) og Sharni Edwards (27) seg, og ble dermed det første offisielle likekjønnede ekteparet i Nord-Irland, skriver The Guardian.

– Med dette viser Nord-Irland at alle er bra nok som de er. Vi har kjempet så lenge og hardt for muligheten til å bli likestilt med andre. Nå er vi her, og det er bare helt fantastisk, sier Peoples til AP Media, ifølge The Guardian.

Seks år

Bryllupet markerte seksårsjubileet til paret som er bosatt i Belfast.

Opprinnelig hadde paret planlagt å gifte seg i en privat seremoni noen måneder tidligere, skriver The Guardian.

Da de hørte at det første offisielle bryllupet kunne finne sted denne uken, valgte de å endre seremonien til et bryllup.

– Det betyr hele verden for meg å få gifte meg, uttalte Edwards, før hun takket aktivister som har kjempet for likekjønnede ekteskap, ifølge The Guardian.

SEREMONI: Paret skulle opprinnelig ha en uoffisiell seremoni noen måneder tidligere, men endret dato da de fikk muligheten til gifte seg med lovverket på sin side Foto: Phil Noble

Visste ikke

Edwards, som opprinnelig er fra Brighton i England, visste ikke om lovverket da hun flyttet til Belfast.

– Vi er ydmyke for at bryllupet vårt er et stort øyeblikk for like rettigheter i Nord-Irland, forteller hun.

– Vi er takknemlige for de tusenvis av menneskene som har marsjert for vår frihet, for Love Equality-kampanjen som har vist retning og politikerne som stemte for en endring. Uten dere hadde ikke bryllupet vårt vært mulig. Vi vil være takknemlige for alltid, fortetter hun.

VISSTE IKKE: Edwards visste ikke at det var ulovlig med likekjønnet ekteskap da hun flyttet til til Belfast. Foto: Phil Noble

