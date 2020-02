Ikke vist på TV: Dette gjør Love Island-deltakerne på fridagene

Deltakerne i realityprogrammet Love Island filmes hver eneste time av døgnet fra lørdag til onsdag, men torsdager og fredager har de «fri» fra opptakene. Da arrangeres det ingen fester, dater eller annet programinnhold.

Produksjonen følger dog nøye med på hva de gjør inne i villaen.

– Vi har deltakeransvarlige som passer på dem inne i villaen, samt noen i kontrollrommet som overvåker med kamera, forklarer pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Selv om alle deltakerne kan henge sammen i villaen også på fridagene, har produksjonen gitt dem noen restriksjoner på hva de får prate om.

– De kan kun prate om ting på en overfladisk måte og det skal ikke være prat og nærkontakt som kan utvikle forholdet, sier Dahl.

Ble separert

Kun ved én anledning har de skilt mennene fra damene i friperioden.

– Etter Casa Amor holdt vi guttene og jentene separert i hver sine villaer. Dette fordi vi var ekstra forsiktig i tilfelle ting skulle utvikle seg, spesielt med tanke på Mie og Ali, forklarer Dahl.

Da deltakerne ble splittet under Casa Amor, ble Ali Esmael (28) fristet og valgte nykommeren Aranja Ophaug-Johansen (25) fremfor sin partner Mie Mack Cappelen (22). Valget skjedde på en onsdag, så allerede dagen etter det dramatiske valget ble de separert.

ANSIKTSMASKE: Nora Haukland og Mie Mack Cappelen pleier huden inne i villaen. Foto: Deltakertelefon / TV 2

Vil ikke gå glipp av innhold

Årsaken til at deltakerne overvåkes og hindres i å snakke om annet enn trivielle ting under fridagene, er at produksjonen vil fange alle de viktige historiene på kamera.

– Derfor følger crewet nøye med på at deltakerne respekterer dette. Deltakerne synes dette er helt ok, og mange synes det er fint med litt avbrekk og bruker tiden på å slappe av, sove lenge om morgenen og annen rekreasjon, sier Dahl videre.

Ikke alle synes det er like enkelt å legge vekk samtalene rundt villa-livet.

– Noen synes de det er ulidelig å måtte vente med å ta «praten» med sin nærmeste. Iselin synes det er spesielt utfordrende, sier Dahl.

Iselin Nordøy (24) har vært partner med Omid Rosander (25) siden han kom inn under den første uken av Love Island. Det har utviklet seg følelser mellom paret i villaen, og Iselin har innrømmet at hun er forelsket.

SLAPPER AV: Alexandra Mjør, Marius Helstad, Victor Barstad og Sofie Antonsen slapper av i hagen. Foto: Deltakertelefon / TV 2

Vil se Truls à la Hellstrøm

Det gjøres i tillegg en del presse og lages innhold til sosiale medier i løpet av fridagene. For å holde deltakerne underholdt, legges det også opp til ulike aktiviteter, slik som å spille fotball, filmkveld og lignende.