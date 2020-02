I desember 2019 fikk Uno-X innvilget søknaden om profflisens fra 2020. De ble dermed det første profesjonelle sykkellaget i Norge.

Tirsdag ble derfor en historisk dag for norsk sykkelhistorie da laget syklet sitt første ritt som profflag under Tour of Colombia.

– Det var veldig kult. Du føler deg litt som en rockestjerne med all publikum og hele pakken, sier Uno-X-rytter Lars Saugstad.

Han syklet sammen med Torstein Træen, Jonas Abrahamsen, Martin Urianstad, Idar Andersen og Jonas Hvideberg.

– Vi kjørte fort og bra. Hadde kanskje litt vel overtenning ut fra start, men man kan kanskje sette det på overtenning, stort publikum og litt uerfarenhet, sier Saugstad.

– Hvordan ser du for deg resten av uken?

– Jeg tror det blir veldig bra, tror det blir en kul opplevelse og jeg tror vi kommer til å kjøre ganske bra. Mange av gutta hadde en bra dag i dag, noen merket høyden litt mer, men det er sånt som varierer fra dag til dag.

11. plass: – Kjempefin start

Under tirsdagens lagtempo på 16,7 kilometer som både startet og sluttet i Tunja krysset Uno-X mållinjen etter 19 minutter og 34 sekunder. Det holdt til en 11. plass.

– Dette er en liten drøm for veldig mange av oss. Det å kunne starte her nede med så mange mennesker har vært en kjempestor opplevelse. Ikke bare for oss, men for hele sykkel-Norge. Så det er spennende å se fremover, og forhåpentligvis blir det en gøy sesong. Vi er stolte av det vi har fått til. Det ligger mange timer med arbeid bak dette her, så dette er stort for oss, sier sportsdirektør i Uno-X Leonard Snoeks til TV 2.

De norske rytterne kom i mål over halvannet minutt bak vinner EF Pro Cycling.

– Plasseringsmessig ligger vi like bak topp ti og det er en kjempefin start for oss. Vi er rett bak de antatt sterkeste lagene og det er et godt utgangspunkt, og en fin start for resten av uken. Vi hadde kanskje litt overtenning i starten av rittet der vi brukte litt for mye krefter. Det tatt i betrakting, vet jeg at vi kunne kjørt enda litt raskere, så jeg er veldig stolt av gutta, sier Snoeks.

– Et sjansespill

Å starte sesongen i Colombia er annerledes enn hva laget er vant med fra Europa. Men det var aldri noen tvil da sjansen kom.

– Da muligheten for å delta kom var vi ganske kjappe med å snu oss rundt og få det til å skje. Det er mange gode lag, godt klima og vi ønsker å kjøre løp som vi kan komme styrket ut av, forklarer Snoeks og legger til:

– Det er litt sjansespill å starte her, men det er et sykkelland på lik linje med Italia og Belgia. Så å få lov til å ta del av det er kjempestort. Vi ønsker å prøve noe som er nytt, og det har vært en positiv opplevelse så langt.

Tour of Colombia avsluttes søndag 16. februar.