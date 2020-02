Tirsdag kveld slo den 23 år gamle bodøværingen hviterrussiske Aliaksandr Liavontsjyk i semifinalen.

Thoresen vant 2-1 etter å ha ligget under 0-1.

– Hviterusseren, shit, han er en harding. Jeg møtte ham for tre år siden som junior, og husker den kampen ennå. Jeg hadde jævlig lyst til å få revansjen. Den fikk jeg nå, og det er jeg jævlig glad for, sier Thoresen i et intervju med Norges Bryteforbund.

Onsdag skal 23-åringen ut i finale, som blir hans første i et EM. Der møter han russiske Nazir Abdullajev.

– Det virker som at nå kommer gjennombruddet mitt. Alt blodslitet og timene på matten gir endelig uttelling nå, sier en svært godt fornøyd Thoresen.

Thoresen bryter i 67-kilosklassen.

Stig-André Berge (36) møter på sin side ukraineren Lenur Temirov til bronsekamp i EM i bryting tirsdag kveld.

Kampen mellom Berge og Timurov er én av to bronsekamper.

Stig-Andre Berge har tatt sølv i de tre siste europamesterskapene. Tirsdag kveld kan veteranen med OL-bronse i 2016 ta sin fjerde EM-medalje på rad.

I 72-kilosklassen ble det exit allerede i første kamp for Juan Sebastian Aak. Han tapte 8-0 mot russeren Adam Kurak.