Sharifs advokat John Christian Elden mente at ettersom Sharif har godtatt kravene fra Olsen, burde aldri saken ha kommet for retten. Elden mente således Olsen burde dømmes til å betale saksomkostningene, men nådde ikke fram, skriver Dagens Næringsliv.

I tillegg ble altså Sharif dømt til også å betale 40.000 i sakskostnader til Olsens advokat samt vel 20.000 til egen advokat pluss rettens gebyrer.

Bakgrunnen for saken er innlegg Sharif la ut på Facebook der han blant annet hevdet at turtøyprodusenten Stormberg utnytter Nav-systemet og at eieren har syltet ned penger i Kina.

Han har erkjent at han gikk for langt og gikk med på å betale en oppreisningserstatning, forutsatt at pengene gikk til Amnesty slik Olsen selv har varslet.

– For meg er det så viktig å stanse dem som systematisk plager og hetser andre mennesker i sosiale medier, at jeg om nødvendig er beredt til å gjennomføre samme prosess igjen, sier Olsen.

Avisa orienterte tirsdag ettermiddag Tommy Sharif om innholdet i dommen fra tingretten i Kristiansand.

– Nå er jo som kjent Steinar Olsen veldig glad i penger, men jeg står på mitt. Han kommer aldri til å få en krone av meg. Pengene skal gå til Amnesty International, sier han.

