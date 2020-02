Selvsikker Støre: – Hvis jeg ikke har troen på meg selv til nå, så får jeg det aldri

– Vår erfaring med forlik med denne regjeringen er ikke god. De har ikke vært en pålitelig forlikspartner, som følger opp det vi har blitt enige om.

Mens de borgerlige forhandler seg imellom skal Ap utvikle ny politikk fram mot 2021. Støre leder selv programarbeidet, noe som tidligere har vært overlatt til nestlederne i partiet.

Partilederen sier han bruker mye tid på å reiser rundt i landet, besøke bedrifter, lytte til folk og engasjerer partiet i å skape en ny plattform.

– Vi har store muligheter i naturressursene våre, Vi skal skape jobber, kutte utslipp, ikke avvikle men utvikle industrien vår, og folk velferdsstaten må være der når du trenger det.

Har tro på seg selv som 60-åring

Flere Frp-topper erklærte at de gikk ut av regjeringen fordi de syntes den var blitt kjedelig og grå. Det blir sagt av endel også om Aps statsministerkandidat.

Men han er ikke redd for å komme i skyggen av et høylydt Frp i opposisjon, eller av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som er kjent for klar tale og sin karakteristiske latter.

Støre har ingen planer om å kopiere Slagvold Vedum, som er blitt kalt en villmann av Frps Siv Jensen i VG.

– Så du blir ikke en annen figur for å vinne valget?

– Jeg tror den dagen du kan si at Jonas Gahr Støre har blitt en villmann, da tror jeg vi mister tillit hos folk.

– Har du tenkt mye på at hvordan du opptrer er viktig?

– Ja, da. Men folk må være seg selv. Du kan alltid jobbe med hvordan du sier ting, men blir du for opptatt av regi på det, så mister du deg selv litt, og blir en dårlig kopi.

– Så du tror på deg selv som du er?

– Ja, jeg gjør det, faktisk. Jeg blir 60 år i år, og tenker at hvis jeg ikke har troen på meg selv til nå, så får jeg det aldri, men jeg har det.

Støre karakteriserer seg selv som en hardt arbeidende mann, opptatt av å ta ansvar og være ansvarlig.

– Når du er tillitsvalgt for 50.000 medlemmer, så skal de forvente at lederen jobber hard, og jeg er hardtarbeidende.

– Du ser ganske alvorlig ut, tynger jobben som politiker deg?

– Nei, men helt siden jeg var liten gutt, når jeg står i egne tanker, så ser jeg alvorlig ut. Ansiktet legger seg i alvorlige folder. Men jeg tror hvis du spør de som er tett på meg, at det er mye som ikke er alvor, også. Jeg må ha det moro rundt meg, med folk som liver opp.dårlig kopi.

Sier nei MDG

På vei opp til Slottsbakken hilser han på Aps tidligere statsminister Thorbjørn Jagland på vei nedover. Støre føler nå på at det er hans tur.

– Nå er ungene mine flyttet hjemmefra. Jeg kan jobbe uten å forsake, noe som alltid er en utfordring når du har famileliv og driver med politikk, så det er min tid. Det er en spennende tid.

Foran Slottet, med utsikt ned mot Stortinget spør vi Støre om han kjenner en sterkere dragning enn noen gang mot å sette seg ved Kongens bord som statsminister. Men svaret er nøkternt.

– Målet vårt er å få gjennomført politikk, for arbeid, for klima for velferd, trygghet i samfunnet vårt, og da er det å være i regjering et sted man skal søke mot. Fremskrittspartiet søker ut, vil søke inn og få flertall for å være i regjering.

– Hvis du oppnår målet om å bli statsminister, vil du ta med deg MDG inn i din regjering?

– Det tror jeg er ganske usannsynlig. Jeg tror ikke regjeringsansvar, det du skal være enig om hver dag, dag for, er naturlig. Der er SV og Sp som er våre naturlige partnere. Vi har tatt ansvar med dem før. Nå arbeider jeg for å få et så sterkt arbeiderparti som mulig, og et nytt flertall for regjering.

– Men det er sterke krefter i partiet som ønsker å åpne for å ta inn MDG i regjering. Utelukker du at det kan skje?

– Vi setter klima som en av våre viktigste saker. Vi skal skape jobber og kutte utslipp. Det er en annen tilnærming til å få utslippene ned. Så får vi samarbeide med andre partier, også med MDG, som vi gjør i Oslo og på Stortinget, men jeg ser ikke for meg regjeringssamarbeid

Støre slår også knallhardt ned det nye vedtaket fra Trondheim Ap om å fase ut oljenæringen innen 2050.

– Det er jeg mot. Jeg tror det er helt feil strategi. I 2050 har vi som mål å være karbonnøytrale i Norge. Vi skal ha en utslippsfri sokkel lenge før det. Og det får vi fordi vi har folk som kan utvikle industri og kutte utslipp. Vi skal utvikle havvind og nye næringer. Jeg har et optimistisk bilde, så det er feil strategi.