En britisk mann som ble smittet av koronaviruset i Singapore viser seg å være linket til minst elleve andre smittetilfeller, skriver Sky News. Det fryktes å være snakk om en såkalt «superspreder».

Nå har britiske medier identifisert ham som forretningsmannen Steve Walsh (53).

Walsh, som er fra Hove i East Sussex, er pekt ut som mannen som skal ha smittet elleve personer med koronaviruset.

En «superspreder» er en person som har en høyere evne til å smitte andre med virus, skriver Sky News.

Friskmeldt

Tobarnsfaren opplyser at han er friskmeldt etter å ha blitt diagnostisert med koronaviruset 6. februar, skriver Sky News.

Walsh ble smittet av viruset i Singapore, da han deltok på en business-konferanse.

Så dro han videre til de franske Alpene på skiferie, hvor han angivelig skal ha smittet elleve personer.



I en uttalelse fra St. Thomas' Hospital i London, hvor Walsh er i karantene, sier han følgende:

«Jeg vil takke National Health Service for deres hjelp og omsorg, mens jeg har bedret meg godt. Tankene mine går til andre som har fått koronaviruset.»

Kontaktet lege selv

– Så snart jeg forstod at jeg hadde utsatt for et bekreftet tilfelle av koronaviruset kontaktet jeg fastlegen min, det statlige helsevesenet og Public Health England, forklarer han i uttalelsen.

Walsh forteller videre at han ble sendt på isolasjon når viruset ble bekreftet.

– Da diagnosen ble bekreftet ble jeg sendt til en isolasjonsenhet på sykehuset. Her befinner jeg meg fortsatt, og for sikkerhetsskyld ble også familien min bedt om å isolere seg, sier han.

– Jeg takker venner, familie og kolleger for støtten gjennom de siste ukene og jeg ber media om å respektere vårt privatliv, heter det videre i uttalelsen.

«Superspreder»

Hva som gjør en person til en «superspreder» er imidlertid uklart.

Det har blitt antydet at noen mennesker kan «spre» mer av viruset på grunn av hvordan immunforsvaret fungerer. Dette kan skje når personene hoster eller nyser, skriver Sky News.

Flere tidligere sykdomsutbrudd har fulgt det som kalles for «20:80-regelen»: Det vil si at det er omtrent 20 prosent av de smittede som bidrar til 80 prosent av sykdommens spredning, skriver Sky News.

FRANKRIKE: Businessmannen var på skiferie i de franske Alpene. Foto: Denis Balibouse

Aktiv livsstil

En persons oppførsel kan også bidra til at man blir kategorisert som en «superspreder».

For eksempel kan noen som er mye på reisefot og som har kontakt med mange mennesker være en potensiell «superspreder».

Dette kan ha vært tilfelle for den britiske forretningsmannen som nå er linket til elleve virustilfeller. Han reiste fra Singapore til de franske Alpene, og tilbake til Storbritannia.

I etterkant har han blitt koblet til flere saker.

En annen mistenkt «superspreder» er en mann som antas å ha smittet fjorten arbeidere på et sykehus i Wuhan i Kina.