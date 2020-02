– De greiene her har ikke gått forbi en multemyr engang!

Matkontrollen har sett nærmere på Multedrops fra Arctic Candy, som skal være «sukkerfrie drops med friske multer håndplukket i Nordiske skoger».

Tone Bekke er friluftinteressert og er over gjennomsnittet glad i multer.

– Multer er kjempegodt. Jeg er født og oppvokst med multer på julaften. Det er eksklusivt og det er dyrt. For meg er multer viddas gull, sier hun.

Lite bær

Derfor falt hun pladask da hun oppdaget denne dropsen i en Meny-butikk. Hun så fram til å nyte dropsene i jula.

– Det ble en skuffelse. Fordi det smakte ikke multer. Det smakte bare sukker, sier Bekke.

Det er kanskje ikke rart at Bekke ikke smakte så mye multer av dropsen. Den inneholder faktisk kun 1 prosent konsentrat fra multer. Den gule fargen kommer fra fargestoffet betakaroten.

– Du får følelsen av at du er på fjell og midt i en multemyr. Fargen er lik, men ellers er den ikke i nærheten av multer i det hele tatt. Helt feil. Jeg føler meg lurt. De har ikke gått forbi en multemyr de greiene her engang, sier hun.

FRISTENDE? På sommerstid så skal lyset og temperatur gjør at bærene som vokser i Nord-Norge smaker bedre. Drops laget av multer fra nordiske myrer er vel veldig fristende? Foto: Renold T. Chrisotpher/Matkontrollen

Flere reagerer

Vi tok med dropsen til Tromsø for å blindteste. Folk på gata kom med ulike svar på hva dropsen smakte. Folk syntes den smakte appelsin, jordbær og bringebær. Kun én av tromsøværingene gjettet riktig.

– Jeg vil tro du skal fram til multe, men det smaker ikke mye multer, sier han.

Lite nord-norsk

Bærene blir håndplukket i Nordreisa-området. Råsaften blir transportert til Tyskland der dropsen blir produsert. Pakkingen foregår i Drammen.

– Multer er urnorsk. Bare at det er bilder av multer og at det står at de er håndplukket - og så viser det seg at den er produsert i Tyskland. Da blir jeg litt lurt, sier Nina Vogt, høyskolelektor ved Institutt for markedsføring ved BI.

Hun sier videre at det er mye ved denne pakken som likevel frister oss.

– Jeg synes det ser rent, godt ut og naturlig ut. Det ser ut som multer. Jeg tror at de smaker multer, sier hun.

Heller ikke markedsføringeksperten synes dropsen smaker mye multer.

– Det er godt, men smaker ikke multer. Jeg er litt skuffet, sier hun til Matkontrollen.

Eivind Glad er grunder og daglig leder i Arctic Candy. Han sier at dropsene de produserer er et konsept som går på sukkerfrie produkter.

– I råstoffet er det en del naturlig sukker. Saften er konsentrert, slik at vi må bruke adskillig mindre råstoff, sier han.