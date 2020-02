Den danske proffsyklisten, som vant en etappe av Etoile de Besseges i forrige uke, slår alarm om manglende testing under femdagers-rittet.

– Det er dessverre ikke alt som er bra denne uken. Det var ingen dopingkontroller under rittet, skriver Cort på Instagram.

– Jeg skjønner ikke hvordan det i det hele tatt er lov å ha et ritt på dette nivået med syv WorldTour-lag til start uten å ha dopingkontroller. Etter min mening er det simpelthen ikke ok, skriver dansken, som står med én etappeseirer i Tour de France.

Ifølge Cyclingnews har Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), ikke kommentert hvorfor det ikke ble gjennomført noen dopingtester i løpet av rittet.

Får støtte av Kaggestad

– I sykkelsporten har stillhetens lov rådet lenge. Det at folk ikke står frem og snakker om slike ting. Det at Magnus Cort går ut på denne måten, viser at det er stor åpenhet rundt antidoping nå. Det er et veldig godt tegn og det bygger tillit til dagens ryttere, sier TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

Han undrer seg også over at det ikke ble gjennomført noen tester under rittet.

– Det er ikke et veldig stort sykkelløp lenger, men Magnus har et poeng. På det nivået bør minimum etappevinner og sammenlagtvinner testes. Noe testing må det alltid være, mener TV 2-eksperten.

– Det kan være flere grunner til at det ikke ble gjort. UCI hadde muligens ikke kapasitet, men da kunne man spurt det franske antidoping-byrået om hjelp, påpeker Kaggestad.

Den tidligere proffsyklisten mener at det fort kan utvikle seg en ukultur dersom det blir kjent at det under enkelte ritt aldri blir gjennomført testing.



– Det husker jeg fra min tid også. Da var det ofte noen ritt der man fryktet at det ville være mer doping. Ryktene gikk.

Men Kaggestad mener uansett at den viktigste antidoping-jobben gjøres utenfor konkurranse.

– En ting er testing i konkurranse, men til syvende og sist er det utenfor konkurranse som er nøkkelen. Man er som regel ferdig dopet når man kommer til ritt, uttaler TV 2-eksperten.