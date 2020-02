Siri Kalvig ble først kjent som meteorolog i TV 2. Så startet hun Storm Weather Center som 27-åring, før hun solgte det meste av sin eierandel i 2011.

Men de siste par årene har Kalvig hatt ansvar for å se muligheter i andres gründerideer.

Sommeren 2018 ble hun ansatt for å bygge opp et fond for statens klimainvesteringer: Nysnø. Fondet har nå 10 ansatte, og har fått 1,4 milliarder kroner av regjeringen til å investere i ny og klimavennlig teknologi.

Bevisste forbrukere

Og det er mange muligheter for gründere med en god klimavennlig idé, forteller Kalvig i TV 2-programmet Bare business.

– Nå kommer det en bølge med veldig bevisste forbrukere. Så det å være med på å mobilisere forbrukerne, gjennom for eksempel en app, så er det ting vi kan investere i, sier Kalvig.

Hittil har Nysnø blant annet investert i Otovo, som leverer solcellepaneler til private hjem. Fondet har også investert i selskapet Disruptive Technologies, som lager små sensorer som blant annet kan brukes til å styre temperaturen i bygninger.

Kalvig mener at det nå er et stort skifte i fokus på klima i næringslivet.

Brøl fra de unge

– Jeg vil nesten si at næringslivet og investorer nå driver det grønne skiftet. Vi ser at det er et enormt fokus på klima og bærekraft. Man må se på klima som en mulighet, og der Norge har mye å bidra med.

– Men er det mye store ord, eller er det også action?

– Jo, det har vært mange store ord. Jeg har vært med på klimakampen ganske lenge, og har sett at det går i grønne bølger. Da ble det bare ord. Men nå skjer det. Nå er det et brøl nedenfra – egentlig et brøl fra de unge – som gjør at jeg tror vi nå evner å snu business og samfunn, sier Kalvig.

Se hele intervjuet med Siri Kalvig i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen gjennom helgen, eller gratis på Sumo når som helst.