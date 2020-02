Hopperne fortviler: Kina stakk fra regning på fem millioner kroner

– Nei, for det første, var det litt sånn; dette kan jo ikke stemme. Vi hadde fått beskjed om at de var veldig fornøyd med prosjektet og hadde av den grunn inngått nye arbeidsavtaler og slikt. I og med at det var gått litt over ett år, så måtte vi ha nye avtaler. Det var veldig overraskende, rett og slett.

Hotelleier kan tape én million

Skiforbundet hadde i tillegg fornyet leieavtalen med Johannes Nermo om leie av leiligheter til den kinesiske delegasjonen med et år. Han leder familiebedriften Nermo Hotell på Øyer.

– Vi hadde fått beskjed om at de var fornøyde, og vi skrev en ny leiekontrakt på et nytt år, sier Nermo til TV 2.

Men da kineserne kom tilbake til Øyer etter rennet i Planica i oktober, tok det ikke mange dagene før de var borte.

– Det var ikke mange dagene det var snakk om. Og det setter oss i en kinkig situasjon. Og det setter Skiforbundet i en enda verre situasjon.

Leilighetene så ut som de var forlatt på sekundet. Nermo viser TV 2 bildene han tok. De viser matrester av halvt oppspiste middager på stuebordet, bager og klær som var satt igjen på soverommene. På badene var flere vaskeservanter tett i avløpet, toalettene var nedgriset, og det var tydelig slitasje på møbler og annet inventar.

– Dette var ungdommer som ikke hadde lært seg hvordan de skulle klare seg selv. De visste ikke hvordan de skulle vaske og holde rent.

Det endte med en heftig nedvask, og renovering av deler av leilighetene.

– Så måtte vi kjøpe inn en del nye møbler og slikt, forteller Nermo.

– Hvor mye har du tapt på dette?

– Det er et betydelig beløp i forhold til forventede inntekter, cirka en million kroner som var vår avtale. Pluss de renoveringskostnadene som vi måtte ta.

Nermo signerte sin del av avtalen med Skiforbundet, og ikke direkte med kineserene. Men bærer ikke nag den veien. Han har et mangeårig samarbeid med hopplandslaget, og syntes derfor det var stas å kunne jobbe med Kina-prosjektet. Han forteller at han i løpet det året de var der ble glad i de kinesiske ungdommene.

– Det er ingen konflikt mellom oss og Skiforbundet. Vi står skulder ved skulder med skiforbundet i denne saken. Det er et samarbeidsprosjekt. Jeg synes det er ille at hopplandslaget har havnet i en økonomisk situasjon som må være krevende på grunn av et prosjekt de ikke har spurt om å få, sier Nermo.

– Ulik oppfatning av saken

Ifølge idrettspresident Berit Kjøll er utfordringen at kineserene har en annen oppfatning av hvor mye penger de har utestående enn hoppavdelingen i Skiforbundet. De jobber med å løse saken sammen med norske utenriksmyndigheter.

JOBBER MED LØSNING: Idrettspresident Berit Kjøll. Her med kulturminister Abid Raja. FOTO: Terje Bendiksby/NTB scanpix.

– Hvem skal betale disse pengene dersom Kina ikke gjør det?

– Norges idrettsforbund bistår Skiforbundet og ambassaden i Beijing med å finne en god løsning på den avtalen.

– Men hvem skal betale om pengene ikke kommer?

– Norges idrettsforbund bistår Skiforbundet og ambassaden i Beijing og Kulturdepartementet om å finne en god løsning på dette. Og jeg er helt sikker på at vi kommer til å landet det på en god måte.

– Men du svarte ikke på spørsmålet. Hvem skal betale om de ikke får pengene?

– Der sier jeg igjen at vår rolle er er å bistå Skiforbundet, ambassaden i Beijing og Kulturdepartementet med å finne en god løsning. Og jeg er helt sikkert på at vi finner det. Men det er klart at man har ulik oppfatning av det, og der må vi være i dialog for å finne en god løsning.

– Hvorfor kan du ikke svare på spørsmålet?

– Jeg har jo svart på spørsmålet. Dette er en avtale mellom to parter. Og da må man gå gjennom avtalen, sier Kjøll.

– Fikk tilgang på alt

Det verste for Clas Brede Bråthen og hoppleiren er at kineserne har fått med seg kompetanse og informasjon som nesten ikke kan verdisettes.

– For det var jo eminente trenere på dem, hver eneste dag i hele prosjektet. Det var topp kvalifiserte trenere. To av trenerne har trent utøvere i Norge som har blitt olympiske mestere. Vi trenger ikke si så mye mer enn det, tenker jeg.

For å tilfredsstille resultatsultne kinesere så ga man dem tilgang til alt Norge av testresultater gjennom mange år. De elleve jentene i prosjektet fikk også være på trening sammen med Maren Lundby, som de tre siste årene har vært verdens beste kvinnelige skihopper.

– Vi har hatt alle dører åpne. Vi har bragte spesielt inn Maren (Lundby). Vi ville vise hvordan verdens desidert beste kvinnelige skihopper trente og jobbet. De fikk muligheten til å dokumentere det gjennom video og film. Treningsprogrammer har de jo fått, testresultater har vi vist dem, forteller Bråthen.

– I etterpåklokskapens tegn, som er en veldig eksakt vitenskap, så er det det jo sånn at det er vi kanskje ikke så glade for nå – at vi har gitt og vært så åpne og transparente.

Sportssjefen innrømmer at de kanskje har vært naive.

– Hvis jeg skulle solgt den kunnskapen til en konkurrerende nasjon i dag, så er jeg usikker på om prisen hadde vært under et tosifret antall millioner.

Den kinesiske ambassaden i Norge har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.