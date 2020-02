Justisdepartementet: Krekar kan sendes til Italia

Etter det TV 2 erfarer, fikk italiensk politi norsk godkjennelse til romavlytting av Krekar i Kongsvinger fengsel kort tid etter et møte i Oslo med PST og norske justismyndigheter 21. og 22. august 2012.

Avlyttingen i fengselet fant sted etter rettsanmodning fra 25. august 2012 til 21. september 2013.

Avviste feil og mangler

Krekars forsvarer Brynjar Meling har hevdet at den italienske dommen er feil, og prøvd å få avspilt lydopptak som skal underbygge at det var feil og mangler ved oversettelser fra lydopptakene i Kongsvinger fengsel.

I desember 2019 kom imidlertid Borgarting lagmannsrett frem til at de påberopte feil og mangler ved oversettelsene ikke rokket ved konklusjonen om at vilkåret om skjellig grunn til mistanke om at Krekar er skyldig etter tiltalen er oppfylt.

Ifølge Borgarting lagmannsrett bygger dommen fra Bolzano på et stort og samlet bevismateriale. TV 2 har fått tilgang til den over 100 sider lange dommen fra Bolzano, som nevner mange uttalelser fra den 63 år gamle kurderen.

Lagmannsretten kom frem til at dommen bygger på andre bevis enn avlyttede samtaler, og trakk spesielt frem:

Her deltar Eldin og Nauroz (nede til høyre) i en samtale via Skype hvor det snakkes om muligheten for å ta norske gisler, for å få satt Krekar fri fra fengsel. De to i det store bildet befinner seg i Irak. Foto: Italiensk politi

Kommunikasjon på sosiale media og chatterom.

Beslaglagte dokumenter funnet hjemme hos Krekar.

Overvåking i Syria av fremmedkrigeren Hodza Eldin.

En avlyttet samtale mellom kurderen Abdul Rahman Nauroz og to andre i Rawti Shax-nettverket 23. mai 2012. Ifølge Bolzano-dommen fortalte Nauroz at Krekar hadde gitt ham og et medlem i Nederland i oppgave å opprette en hemmelig celle. I 2016 ble Nauroz dømt til seks års fengsel.

Ifølge en europeisk arrestordre som ble utstedt etter at han ble dømt i Bolzano i 2019, mistenkes Krekar for deltakelse i en radikal og fundamentalistisk organisasjon som planla terrorvirksomhet i Europa og Midtøsten.

Militær trening og «martyrpenger»

I Bolzano-dommen heter det at familien til en kurdisk mann som deltok i kampene mot Assad-regimet i Syria, var blant dem som mottok «martyrpenger».

Ifølge italiensk politi var tre personer i Krekars familiekrets involvert i denne pengeoverføringen, som fant sted mens Krekar satt fengslet for drapstrusler mot Erna Solberg og flere kurdere.

Italiensk politi mener at Krekar bidro til at medlemmer av nettverket deltok i kamphandlinger i krigssoner og fikk paramilitær trening.

TV 2 har tidligere fortalt at Krekar og svigersønnen i en av de avlyttede samtalene i Kongsvinger fengsel i mai 2013 også snakket om hvordan personer tilknyttet Rawti Shax kunne få militær trening i Syria.