Tirsdag ble det kjent at Kåre Ingebrigtsen (54) ikke får fortsette i APOEL etter kun 46 dager i jobben.

Dermed er trønderen ledig på markedet. Tore Andersen, som er sportssjef i Odd, sier på spørsmål fra TV 2 at Ingebrigtsen er på listen over mulige kandidater til den ledige trenerjobben i klubben.

– Vi er i undersøkelsesfasen på hvilke kandidater som kan være aktuelle for Odd. Jan Frode Nornes er hovedtrener i mellomtiden og frem til noe er klart, sier sportssjefen til TV 2.

Dag Eilev Fagermo, som var Odd-trener i tolv år, signerte for Vålerenga i slutten av januar.

– Vi mener at vi ikke har bråhast. Det er mange aktuelle navn. Kåre Ingebrigtsen er et aktuelt navn med mange andre. Det ble enda mer aktuelt i og med at han mistet jobben, men vi går bredt ut, så skal vi snevre det inn.

– Er Ingebrigtsen et navn som er blitt diskutert internt?

– Ikke noe mer enn andre, men det er blitt registrert. Det er viktig for oss at den neste hovedtreneren for Odd har egenskaper som vi mener en hovedtrener skal ha. Det går på spillestil, satsing på unge talenter som skal få muligheten til å utvikle seg.

– Hvordan passer Ingebrigtsen inn i den filosofien?

– Det kan du jo svare på selv, flirer Andersen.

– Kåre kan spillestil og de tingene der. Tiden får vise hva som skjer. Han ble ledig i dag. De kandidatene vi har og jobber med er kandidater som er både ledige og ikke ledige. Dette er en grundig prosess som vi må gjennom.

Andersen ble først klar over at Ingebrigtsen hadde mistet jobben etter det kom frem i media tirsdag.

– Ville vært en god match

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror Ingebrigtsen har gode forutsetninger for å kunne ta over Odd-jobben.

– Han er en trener som har hatt suksess med 4-3-3 i både Bodø og RBK. Så det ville vært en god match. Han er en trener som på sitt beste har satt farge på Eliteserien, sier Mathisen.

Samtidig er TV 2-eksperten usikker på om det vil bli en realitet.

– Odd har nok kommet et stykke på vei. Skal han ende opp der, er han nok avhengig av at de får et par nei først. De har nok kandidater som er nærmere, tror Mathisen.

– Jeg tipper Kåre er ivrig etter å komme seg i jobb igjen. Det vil bli vanskelig å få jobb i utlandet igjen etter å ha feilet i både Belgia og Kypros. Og i Norge er det heller ikke så mange jobber som er ledige, påpeker sørlendingen.

Kåre Ingebrigtsen har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser tirsdag.