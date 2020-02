Enorme mengder gresshopper har inntatt store deler av Øst-Afrika den senere tiden. Nå har svermene nådd Uganda og Tanzania.

Gresshoppene truer befolkningens avlinger: Én liten sverm av gresshopper kan konsumere mat for 35 000 mennesker per dag, skriver The Guardian.

Nå har Tanzania hyret inn tre fly, utstyrt med sprøytemiddel, for å hindre spredning av insektene, skriver The Guardian.

– Som en brann

Ugandiske myndigheter har mobilisert store styrker for å kjempe mot gresshoppene i de utsatte områdene.

– Vi bruker motoriserte insektsprøyter, en drone og manuelle insektsprøyter, sier Stephen Byantwale, kommisjonær for avlingbeskyttelse ved landbruksdepartementet, til The Guardian.

– Gresshoppene sprer seg som en brann, de er en virkelig stor trussel, sier Byantwale.

Utbruddet av gresshopper i Afrika er det mest omfattende på flere tiår, og har allerede ødelagt avlinger i Kenya og Somalia.

SPRØYTEMIDDEL: Det brukes sprøytemiddel for å hindre spredning av gresshoppene. Foto: Ben Curtis

Store mengder regn

Ørkengresshopper regnes som den mest skadelige av gresshoppeartene og har vært en trussel mot jordbruksproduksjonen i Afrika i århundrer, med mer eller mindre jevnlige oppblomstringer.

Klimaforskere har pekt på at uvanlige mengder med kraftig regn er en av hovedgrunnene til krisen.

KRAFTIG REGN: Kraftig regn er en av årsakene til gresshoppe-svermene. Foto: Ben Curtis

Det er forventet at regnet vil fortsette også i de kommende ukene, og eksperter frykter at antallet gresshopper kan vokse opp til 500 ganger dagens antall innen juni.

– Det er vanskelig å koble direkte til klimaendringer, men hvis trenden med økt frekvens av sykloner i Det indiske hav fortsetter vil det absolutt øke gresshoppesvermene, sa Keith Cressman, senior prognoseansvarlig for gresshopper, for FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO), til The Guardian tidligere denne måneden.

Stor appetitt

Nå bekymrer mange seg for Sør-Sudan, hvor omtrent halvparten av landet allerede sulter: Til og med en liten sverm av gresshopper kan konsumere mat for 35 000 mennesker per dag.

En enkelt sverm kan inneholde opptil 150 millioner gresshopper per kvadratkilometer jordbruksareal, et område på størrelse med nesten 250 fotballbaner, har regionale myndigheter.

MAT: En liten sverm av gresshopper kan konsumere mat for 35 000 mennesker per dag. Foto: Tony Karumba

.