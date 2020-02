– Det er manglende kunnskap, kort og godt

Det norske selskapet Laerdal Global Health har trent opp 600.000 fødselshjelpere i 80 land.

En norskutviklet babydukke har gitt jordmødre i flere afrikanske land uvurderlig trening i å redde liv ved fødselen.

Søndag besøkte statsminister Erna Solberg det delvis norskstøttede prosjektet i Etiopia.

Det fikk Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde til å reagere. Søndag publiserte han et innlegg med følgende tekst på Facebook:

«DET ER SÅ MAN IKKE TROR DET MAN SER OG HØRER Norges statsminister er på stemmefiske......i Etiopia! TV2 melder i kveld at statsminister Erna Solberg er i Etiopia for drive valgkamp for Norges plass i FNs Sikkerhetsråd. Statsministeren besøker blant annet sykehus i hovedstaden Addis Abeba og skryter av hvordan norsk bistand bidrar til at flere spedbarn overlever fødselen. Selvsagt til forståelig stor glede hos mødrene. Men overhodet uten en eneste tanke den globale utviklingen og hvordan den ekstremt raske befolkningsveksten fører til økt sult og fattigdom. Det er jo greit å minne om at Etiopias befolkning i dag er på ca 110 millioner mennesker, at nær halve befolkningen er under 30 år og at befolkningsveksten i landet er ca 3% i året. Solbergs besøk er ikke noe annet enn en skandale og en egotripp for Høyres venner i utenrikstjenesten. Til tross for dette kommer ikke TV2 med en eneste kritisk kommentar. Galskap!»

KRITISK: Christian Tybring-Gjedde fyrer løs mot Erna Solberg og TV 2 Foto: Ole Berg-rusten / NTB Scanpix

– Jeg håper det aldri blir norsk politikk at vi ikke skal jobbe for at så mange mødre og barn som mulig overlever fødsel, sa Solberg til TV 2 mandag.

Statsminister Erna Solbergs besøk til Addis Abeba i Etiopia for å delta på toppmøte i den Afrikanske Union, AU 8-9 februar 2020. Møter med afrikanske statsledere og norskstøttede bistandsprosjekter. Foto: Aage Aune / TV 2

Etter at TV 2 konfronterte Frp-politikeren med innlegget, la Tybring-Gjedde inn en presisering, der han understreker at han «selvsagt ønsker at spedbarn også i Etiopia skal overleve og vokse opp».

TV 2 har vært i kontakt med Statsministerens kontor tirsdag, som ikke har noen ytterligere kommentarer til saken, etter at Tybring-Gjedde endret Facebook-innlegget.

Slik ser det nye innlegget ut:

– Utbredt misforståelse

Direktør Tore Lærdal i Laerdal Global Health mener Tybring-Gjedde tar feil i sin Facebook-post. Han sier at all forskning viser at når spedbarnsdødeligheten går ned, får kvinner færre, ikke flere barn.

– Han tar feil. Det er en utbredt misforståelse basert på manglende kunnskap, sier han og fortsetter:

– Her i Etiopia er det slik at de har greid å få ned barnedødeligheten med 60 prosent siden 2000. Samtidig har antall fødsler per kvinne gått ned med 25 prosent.