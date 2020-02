Har brukt millioner av idrettens penger på Kina-avtalen: – Jeg er forbannet!

– Hvilken reaksjon fikk dere fra departementet?

– Jeg tror ikke vi fikk noen reaksjon tilbake. Det kan jeg ikke huske at vi fikk.

Støtter bruken av Tippemidlene

I 2020 har NIF fått tildelt nye 500.000 kroner til Kina-prosjektet som Tippemidler.

Statsminister Erna Solberg synes det er helt legitimt å bruke overskuddet fra Norsk Tipping til dette prosjektet.

– De går til å administrere et godt samarbeid, det er en relativt liten andel av Tippemidlene.

– Hvilke signaler gir det til grasrota, og alle de som ikke får penger til idrettsanlegg rundt hele landet?

– Hoveddelen av dette betales av kineserne selv når de får hjelp, og det er det viktigste. Så trenger man litt administrativ kapasitet.

Men TV 2 kjenner til at kineserne ikke alltid har gjort opp for seg.

Magnus Sverdrup, leder for internasjonal avdeling i NIF, skrev følgende til Kulturdepartementet 1. november 2018:

«.... erfaringene fra 2017 og 2018 viser at det er mye oppfølgende arbeid i de impliserte særforbund som det ikke er mulig eller naturlig å få økonomisk kostnadsdekning fra kinesisk hold for.

Dette gjelder i særlig grad Norges Skiforbund (NSF), som har et oppfølgingsansvar knyttet til mange av initiativene under handlingsplanens punkt 1, «Winter Sports». I tillegg påløper det også for de øvrige særforbundene på norsk side oppgaver og oppfølging knyttet til kinasamarbeidet som må tas over deres ordinære daglige drift. Derfor ønsker NIF at det tildeles en økonomisk ramme på kr. 300.000,- knyttet til koordinering i det enkelte særforbund.»

Men alt NIF fikk, var Tippemidler.

I Fana IL, tror Hans R. Dankertsen at grasrota vil reagere sterkt på hvordan Kina-avtalen finansieres.

– Det er jo helt absurd. Det er utrolig lite gjennomtenkt i forhold til hvordan vi skal disponere midlene og hvordan vi skal styre norsk idrett.

– Hvor utfordrende er det å få spillemidler?

– Det er ikke enkelt. Når du skal bygge en hall, så er det begrenset hva du får. Hvis tippemidlene går til andre ting enn anlegg, er det svært uheldig.

Mener barna er taperen

Også kulturminister Abid Raja (V) støtter bruken av Tippemidler til Kina-prosjektet.

– Ja, jeg tror det er veldig bra. Det er en bitteliten sum for å løfte langrennssporten inn i et land som har 1,4 milliarder mennesker.

– Så du mener at det å bruke midlene på å utvikle kinesiske toppidrettsutøvere er viktigere enn norsk barneidrett?

– Jeg tror det går an å gjøre begge deler.

Dankertsen fra Fana IL er ikke enig med den ferske kulturministeren.

– Det er barna som er taperne. Idretten er krevende å drifte fra før - så skal du attpåtil måtte finansiere en del av en politisk manøvrering.

Tidligere visepresident i NIF, Oddvar Jenssen sier det slik;

– Når du fjerner noen millioner fra potten, må disse tas fra et sted.

Kulturdepartementet svarer slik på spørsmål om norske barn har fått mindre i spillemidler som følge av dette:

– I perioden 2017-2020 er det samlede tilskuddet fra spillemidlene til idrettsformål til NIFs oppfølging av Kina-samarbeidet 3,2 mill. kroner. Til sammenligning er det samlede beløpet fra spillemidlene til idrettsformål i tilsvarende tidsperiode (2016-2019) mer enn 10 000 mill. kroner. Tilskudd for å støtte idrett og fysisk aktivitet for barn og unge er et hovedmål med spillemidlene til idrettsformål, og det har vært en betydelig økning i aktivitetstilskuddene for barn og unge i tidsperioden. I denne sammenhengen er det viktig å huske at spillemidlene til idrettsformål har et bredt bruksfelt, som bla. også inkluderer støtte til toppidrett og internasjonalt idrettssamarbeid.