Google Maps fyller 15 år, og i den anledning ønsket søketjenesten å finne ut hvilke serveringssteder som er mest populære i hovedstaden.

Den relativt nyoppstartede kaffebaren =KAFFE, troner øverst på listen.

– Det var en hyggelig overraskelse, sier daglig leder i =KAFFE, Katrin Larsen til Vårt Oslo.

– Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger fra kundene våre. Ikke bare for produktene våre, men også for god service og blide ansatte.

Ny start

Larsen forteller også at mange av kundene setter pris på den lille kafeen i Akersgata, fordi de vet at inntektene går til et godt formål.

Etter at de åpnet dørene i 2017 har kaffebaren nemlig gitt mennesker fra gatemiljøet mulighet til å få en ny start på livet med lønnet arbeid, erfaring og en meningsfull hverdag.

Mange kjenner også kanskje til kafeen gjennom TV-serien «Petter Uteligger. En ny sjanse» med blant annet programleder Petter Nyquist.

Glade ansatte

Ifølge Vårt Oslo er de ansatte på kaffebaren strålende fornøyde med den hyggelige utmerkelsen.

– Jeg stortrives her, jeg har aldri hatt det så bra før. Mange hyggelige kunder, varierte arbeidsoppgaver og en spesiell atmosfære gjør at jeg gleder meg til jobb hver dag. Jeg begynte forsiktig med fire-timers vakter, men nå jobber jeg full stilling. All inntekten min kommer herfra. Mye tyder på at jeg endelig har blitt voksen, forteller ansatt Liza Waade til avisen.

Topp ti serveringssteder i Oslo

Google Maps søkeresultater har kåret følgende ti mest populære serveringssteder i Oslo.