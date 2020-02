Her ble den slagrammede kvinnen satt på trappa i kulda i 15 timer – politiet beklager

Drosjeeier Marthe Skjæret Nilsen sier det bare er flaks at kvinnen ikke frøs i hjel.

Hun tok tilsammen 24 telefoner til helsepersonell, politi, legevakt og hjemmetjenesten i Stange kommune, uten at kvinnen fikk hjelp.

– Medtatt og iskald

– Det var 6 kuldegrader da vi kjørte henne hjem på kvelden. Da vi rykket ut og fant henne på trappa, 15 timer senere, var det null grader. Om det ikke hadde blitt mildere, hadde hun ikke klart seg. Hun var medtatt og iskald, sier drosjeeieren.

Politiet beklager at de ikke rykket ut.

Historien starter da kvinnen, som har hatt fire hjerneslag, skulle hjem i 19-tiden på kvelden.

Fikk dårlig følelse

Taxisjåfør Holger Lishagen kjørte henne og han fikk en dårlig følelse etter avleveringen. Han ble bekymret for at kvinnen kanskje ikke hadde nøkkel til huset sitt. For han hadde forstått at mannen hennes ikke var hjemme.

Her er heltene. Drosjesjåføren og drosjeeieren som tilslutt hjalp kvinnen. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Det var seks minus og kaldt. Og kvinnen var dårlig kledd. Jeg ble bekymret for at hun skulle sitte på trappa og fryse, sier han.

Holger orienterte drosjeeieren på Tangen, Marthe Skjæret Nilsen. Og valgte å slå alarm.

Marthe satte i gang å ringe. Til legevakten, politiet, hjemmetjenesten. Men ingen kunne hjelpe kvinnen det var mistanke om at var i nød.

– Jeg hadde totalt 24 samtaler bare for å kunne hjelpe en kunde, sier drosjeeieren.

Politiet lovet å sende bil

Etter fire timer, I 23-tiden på kvelden, ringte politiet. De sa at hjemmetjenesten hadde dratt til kvinnen, men at de ikke så henne utenfor. Det synes ikke drosjeeieren holdt. For hun ble mer og mer bekymret.

VARSLET: – Jeg ringte og ringte, men ingen kunne hjelpe, sier Marthe Skjæret Nilsen. Foto: Olav Wold/TV 2

– Jeg sa til politiet at jeg kunne dra ut til kvinnen selv, med lommelykt. Og at jeg skal vedde på at jeg finner henne. Da sier politiet at de skal sende ut en bil til adressen og sjekke ut selv, forteller Marthe.

Løftene fra politiet gjorde at drosjeeieren gikk og la seg. Dagen etter ringte hun politiet for å høre hvordan det gikk.

– Da får jeg beskjed om at det hadde vært noe aktivitet i løpet av natten, men at kvinnen ikke ble funnet.

Holger Lishagen forstår ikke hvorfor ingen kunne ta tak i saken når de varlset myndighetene. Foto: Olav Wold

Taxi-utrykning

Etter det svaret fra politiet bestemte drosjesjåførene å rykke ut til kvinnens hus selv. Det var gått 15 timer og det var nå null grader i luften.

Kvinnen satt på trappen utenfor huset, nedsnødd, medtatt og iskald da de kom fram.

– Vi ringer sykebil med en gang og da hadde hun altså sittet der i 15 timer, sier Holger Lishagen.

– Hadde det vært kaldere, hadde hun omkommet. Det er jeg helt sikker på, fastslår drosjeeieren.