Det står kjøttfri pasta på menyen og denne oppskriften er til 4 personer.

Dette trenger du:

1 løk

2-3 fedd hvitløk

3-4 skiver sellerirot

2 gulrøtter

3 ss olje til steking

2 ss tomatpure (kan sløyfes)

1 dl grønnsakskraft/buljong

2 bokser hermetiske knuste tomater

1 ts salt

1/2 ts grovmalt pepper

2 ts tørket oregano eller annet urtekrydder/provencekrydder

1-2 ss balsamicoeddik

1-2 dl nyrevet parmesan (kan sløyfes)

Spagetti (gjerne fullkonspasta eller tagliatelle)

Slik gjør du:

Begynn med å lage pastasausen. Rens og finhakk løk og hvitløk. Rens og riv gulrøtter og sellerirot på et råkostjern. Hell olje i en stekepanne med høye kanter eller en kasserolle, tilsett grønnsakene og la de surre til de er mye i 10-15 minutter under omrøring. Kan gjerne få en gylden stekefarge som gir god smak. Tilsett tomatpure, rør om og la den "svi" av seg før kraft/buljong, krydder og hermetiske tomater tilsettes. La småkoke uten lokk i minst 30-40 minutter. Pass på at det ikke koker seg tørt, tilsett eventuelt litt mer kraft. Tilsett balsamicoeddik, la det koke i 4-5 minutter og smak til med salt og pepper.

Kok pasta etter anvisning på pakke. Hell av kokevannet.

Vend grønnsakssausen inn i pastaen. Server i dype tallerkener med et god dryss revet parmesan.

Ønsker du å lage retten med kjøtt, brun 200-300 gram kjøttdeig eller karbonadedeig sammen med løken. Følg oppskriften som beskrevet.