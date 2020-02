Så langt unna er vi fra å kunne reise til Mars

For få dager siden ble amerikanske Christina Koch den første kvinnen som har tilbragt 328 dager i verdensrommet. Det tilsvarer omtrent samme lengde som en tur til Mars kommer til å ta.

Å være så lenge på den internasjonale romstasjonen har sine konsekvenser.

– Jeg hadde ikke meldt meg frivillig til et så langt opphold, for det er krevende, forteller astrofysiker Eirik Newth til God morgen Norge.

Newth sier at leverommet inne på romstasjonen er trangt, og at man er der inne med fem andre mennesker. Han sammenligner det med å være på en liten hytte med fem andre i nesten et helt år.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Streng arbeidsplan

Avdelingsdirektør ved Norsk romsenter, Marianne Moen, forteller at dagene oppe i den internasjonale romstasjonen er veldig regulert.

– Du har en arbeidsplan som sier hva du skal gjøre omtrent hvert femte minutt, sier Moen til God morgen Norge.

Men når astronautene har fri har de tilgang til det Moen beskriver som verdens fineste balkong. På romstasjonen er det et rom med bare vinduer, hvor astronautene kan ta bilder av jordkloden. Disse poster de ofte på sosiale medier, som for eksempel Instagram.

Det at den internasjonale romastasjonen baner rundt jorden beskriver astrofysiker Newth som en fordel for astronautene. Dette gjør at de alltid kan ha kontakt med familien sin via videotelefon. De får også forsyninger med fersk mat og hilsninger sendt opp med jevnlige mellomrom.

– De har den koblingen til jorden fremtidige astronauter som skal til Mars ikke kommer til å ha, forteller Newth.

Blir høyere

Det har flere konsekvenser å være i verdensrommet i nesten ett år. Moen forteller at det går bra med psyken til astronautene, da de har gått gjennom mange tester på forhånd, men at det går hardt utover kroppen.

– Du er vektløs. Tenk at du skal ligge i sengen i nesten ett år, du bruker ikke mye muskler da, forklarer Moen.

Hun forteller at astronautene trener to timer hver dag, men at de likevel opplever muskelsvinn. I tillegg får mennesker som oppholder seg lenge i verdensrommet tilløp til benskjørhet.

Andre konsekvenser kan også være synsforstyrrelse, væskeansamling i kroppen, og mange blir kvalme og svimle når de kommer ned igjen på jorden.