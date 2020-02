Inngikk kompromiss under bygging – nå er det Oslos farligste kryss

– Det er ikke noe tvil om at gaten er et tema for oss. Vi har et tett samarbeid med Ruter og etatene for å forbedre dette, sier han og fortsetter:

– Det å kjøre buss i Oslo generelt er en veldig ansvarsfull og krevende jobb. Dronning Eufemias gate er en av de mest krevende, men sjåførene er dyktige og har fått god opplæring.

ULYKKESKRYSS: Når trafikken er liten ser krysset uskyldig ut, men i rushtiden oppstår det ofte kaos og livsfarlige situasjoner. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Oppfordring

Vegvesenet har gjennomført små og store tiltak for nærmere 10 millioner kroner siden det åpnet. Det viser en oversikt Aftenposten har laget. Ranes er ikke kjent med at det er planlagt noen helt konkrete ting i fremtiden for å sikre trafikksikkerheten.

– Hvis det skjer en utvikling i ulykkesbildet, vil vi gjøre vårt beste for å fange det opp for å se om det er noen ytterligere tiltak vi kan gjøre i gaten eller i krysset, sier hun og fortsetter:

– Jeg er veldig klar over at det er en krevende gate og utfordrende gate, og vi har stor forståelse for at myke trafikanter kan oppleve det som utrygt. Vi i Statens vegvesen vil gjøre det beste innenfor de rammene vi rår over, men vi vil også henstille trafikantene om at også de må være med å hjelpe til, slik at alle kan oppleve gaten som så trygg som mulig.